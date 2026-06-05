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कटमनी, धोखाधड़ी और... ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री के भाई को उठा ले गई पुलिस, क्यों लगी हथकड़ी?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अरुप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. स्वरूप के ऊपर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 05, 2026, 09:45 AM IST
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कटमनी, धोखाधड़ी और... ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री के भाई को उठा ले गई पुलिस, क्यों लगी हथकड़ी?

Swarup Biswas Arrested: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सीएम सुवेंदु अधिकारी, लगातार कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त एक्शन ले रहे हैं. आलम ऐसा है कि कटमनी वसूलने वाले नेता अब कटमनी लौटाते हुए नजर आ रहे हैं. कई नेताओं ने तो 'कटमनी' वापस करने का वादा भी किया है. उन्हें इस बात का डर ही कि सरकार उनके ऊपर भी एक्शन ले सकती है. इसी बीच पूर्व मंत्री अरुप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. स्वरूप के ऊपर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं. 

थाने पर क्यों पहुंचे लोग?

उनके खिलाफ छेड़छाड़ और जबरन वसूली की शिकायत की गई थी, इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्वरूप बिस्वास को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. उनकी गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का गुस्सा दिखा. काफी ज्यादा संख्या में लोग न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए, वे स्वरूप बिस्वास के खिलाफ गुस्से में दिख रहे थे. आम लोगों का आरोप है कि स्वरूप बिस्वास और उसके साथी लंबे समय से लोगों से जबरन वसूली और उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं. आम लोगों की मांग है कि उसे सबके सामने पैदल पुलिस स्टेशन ले जाया जाए.

फिल्म इंडस्ट्री ने भी लगाए आरोप

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लोग उनके खिलाफ खुलकर आ गए थे. बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की मेकअप आर्टिस्ट का काम करने वाली सिमरन पॅाल ने भी उनके ऊपर जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने ये भी कहा था कि विस्वास की वजह से कई आर्टिस्ट को बॅायकाट किया जा रहा था. इस मुद्दे को लेकर विधायक पापिया अधिकारी ने भी स्वरूप विस्वास के खिलाफ हमला बोला था. इसके अलावा विस्वास के खिलाफ कई और शिकायतें मिली थीं. 

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कटमनी लौटाते दिखे टीएमसी नेता

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ही कटमनी का मुद्दा हावी थी. जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो कटमनी वसूलने वालों के खिलाफ सुवेंदु सरकार एक्शन में आ गई. पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में लोगों से वसूली गई 'कटमनी' वापस करने का वीडियो सामने आया था.  तृणमूल सरकार में ‘आवास योजना’ का फायदा दिलाने के नाम पर लाभार्थियों से 'कटमनी' वसूली गई थी.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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