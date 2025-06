'यह गिद्धों का गिरोह है...', बंगाल में विस्फोट, गई लड़की की जान, TMC की जीत पर BJP ने ममता को लताड़ा

Bengal Bomb Blast: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज सीट पर टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की. जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है. इसी बीच एक देसी बम फटने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई. उसकी मौत के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है वहीं सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बारोचंदगर में हुए विस्फोट में एक युवती की मौत से स्तब्ध और बहुत दुखी हूं दुख की इस घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं परिवार के साथ हैं. जानें पूरा मामला.

नहीं बची लड़की

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की जीत के बाद उत्साहित कार्यकर्ताओं ने सीपीएम समर्थक के घर देसी बम फेंक दिया, जिसकी चपेट में 9 साल की लड़की आ गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे आनन- फानन में अस्पताल ले जाया गया लेकिन वह बच नहीं सकी और उसकी मौत हो गई.

बीजेपी ने लगाया आरोप

बच्ची की मौत के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने लिखा कि टीएमसी का जश्न अपने हाथों पर खून लगाकर खत्म हुआ, फिर से मुस्लिम बहुल कालीगंज उपचुनाव में टीएमसी की जीत की रैली में बम फेंके गए और इस अराजकता में एक छोटी लड़की - तमन्ना खातून की हत्या कर दी गई, इसे समझें, एक बच्ची की हत्या कर दी गई, जबकि टीएमसी अपनी "जीत" की धुन पर नाच रही थी. टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है. यह गिद्धों का गिरोह है, वे खून बहाए बिना उपचुनाव भी नहीं जीत सकते. क्या पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी हो गई है? क्या ममता बनर्जी के शासन में जीत की यही कीमत है?

Co-incharge, West Bengal BJP Amit Malviya posts on 'X', "TMC’s celebration ends with blood on its hands. Again. From TMC’s victory rally in Muslim-majority Kaliganj bypoll, bombs were hurled, and in the chaos, a little girl—Tamanna Khatun, a Class 4 student—was killed. Let that… pic.twitter.com/zQ9vm3bLaY

