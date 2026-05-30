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Hindi NewsदेशTMC की हार का दिखने लगा असर, चंदननगर मेयर का इस्तीफा; 30 पार्षदों ने भी छोड़ा पद, क्यों मची भगदड़?

TMC की हार का दिखने लगा असर, चंदननगर मेयर का इस्तीफा; 30 पार्षदों ने भी छोड़ा पद, क्यों मची भगदड़?

Trinamool Congress: पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. अब हुगली जिले में मेयर सहित चंदननगर कॉरपोरेशन के 30 तृणमूल पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 30, 2026, 08:33 AM IST
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TMC की हार का दिखने लगा असर, चंदननगर मेयर का इस्तीफा; 30 पार्षदों ने भी छोड़ा पद, क्यों मची भगदड़?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं. अब हुगली जिले में मेयर सहित चंदननगर कॉरपोरेशन के 30 तृणमूल पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है. टीएमसी की हार के बाद ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा चंदननगर में भी तृणमूल प्रत्याशी इंद्रनील सेन की हार हुई है. उस हार से कॉरपोरेशन की हालत डगमगा गई है.

30 पार्षदों ने भी दिया इस्तीफा

33 न. वार्ड के चंदननगर कॉरपोरेशन में 31 तृणमूल काउंसिलर थे और दो सीपीआईएम के थे. शुक्रवार सुबह पांच काउंसिलरों ने इस्तीफा दे दिया और रात में 25 लोगों ने कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन स्निग्धा रॉय को इस्तीफा सौंप दिया, काउंसिलरों ने मेल के जरिए इस्तीफा कमिश्नर को भी भेज दिया है. नियम के मुताबिक चेयरपर्सन इस्तीफा कॉरपोरेशन के कमिश्नर तक पहुंचाएंगी.

क्या बोले मेयर

इस्तीफा देकर चंदननगर के निवर्तमान मेयर राम चक्रवर्ती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारी हार हुई है, जनता का फैसला सिर-माथे लिया है. उसके बाद भी हमने सोचा था कि पूरे निगम की सेवाएं जारी रख पाएंगे, लेकिन पूरे नगर विकास विभाग से निर्देश दिया गया कि नगरपालिका के खर्च का ऑडिट होगा, आर्थिक आजादी भी नहीं रही. चाय का मामूली खर्च, गाड़ियों के तेल का खर्च, वो भी हमें नहीं मिल रहा था.

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ऐसे में नागरिकों को सेवा देने में समस्या होगी, यह सोचकर कुछ दिन इंतजार करने के बाद हमने इस्तीफा देने का फैसला किया. अगर कोई काम ही नहीं कर सकते तो कुर्सी पकड़कर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, नागरिकों को हमें जवाब देना होगा, इसलिए यह फैसला, हमारे इस्तीफे के लिए किसी ने जोर नहीं डाला, नई सरकार बनी है, उम्मीद है वे लोगों की सेवा पर ध्यान देंगे. चंदननगर बहुत सुंदर शहर है. इस शहर की रक्षा सबको मिलकर करनी होगी. चुनाव में जीत-हार लगी रहेगी. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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