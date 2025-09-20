रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल; आखिर क्या है मामला?
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल; आखिर क्या है मामला?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कुर्मी समुदाय के लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद किसी तरह से स्थिति को संभाला गया, समुदाय के लोग इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 20, 2025, 09:21 PM IST
Purulia Protest: पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पुरुलिया जिले में कोटशिला रेलवे स्टेशन पर शनिवार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय का प्रदर्शन चल रहा था. प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस की तैनाती की गई थी हालांकि शाम होते ही आंदोलनकारी जबरन ट्रैक को पार करके स्टेशन परिसर में घुस आए, जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई और प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाने लगे, जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं.

क्या है मामला
कुर्मी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे और भारी पुलिस की तैनाती के बीच अचानक तनाव बढ़ गया जब हज़ारों आंदोलनकारी जबरन रेलवे ट्रैक पार करते हुए स्टेशन परिसर में घुस आए और प्लेटफ़ॉर्म नंबर दो पर पहुंच गए. पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए, स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे. प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई में भारी पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, इस अफरा-तफरी में रेलवे पुलिस हेल्प डेस्क और स्टेशन की अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है. 
 
नियंत्रण में है स्थिति
जैसे ही मामला बढ़ा पुरुलिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत बंद्योपाध्याय अतिरिक्त बलों के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया, मामले को लेकर एसपी ने कहा बड़ी संख्या में लोगों ने रेलवे ट्रैक के गिट्टी से पथराव किया, जिससे हमारे कई कर्मचारी घायल हो गए. कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कुर्मी समुदाय द्वारा 20 सितंबर को किए गए रेल और सड़क जाम को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया.

 

लोगों को दी चेतावनी
पुरुलिया के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नागरिकों से विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

