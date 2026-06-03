12 महिलाओं के 'लक्ष्मी भंडार' का पैसा निकाल रहा था TMC नेता, बंगाल की योजनाओं में भ्रष्टाचार में बड़ा खुलासा

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद पहले से चली आ रही योजनाओं की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पाया गया कि योजना का लाभ का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं की जगह पुरुष ले रहे थे. इस बीच इसमें एक नया खुलासा हुआ है. नदिया के कृष्णानगर 2 ब्लॉक में 173 पुरुषों के 'लक्ष्मी' (योजना का लाभ) पाने की खबर के बाद, आज यह बात सामने आई कि 12 लोगों के 'लक्ष्मी भंडार' का पैसा एक ही व्यक्ति ने लिया. हैरान करने वाली बात है कि उसने यह पूरा पैसे अपने खाते में जमा किया हुआ है.

दरअसल, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, वह टीएमसी नेता का भतीजा है रूपो शेख है. क्षेत्र में उसको लक्ष्मी पुरुष कहा जा रहा है. जांच में पाया गया कि वह अपने खाते में कुल 12 लक्ष्मी भंडार का पैसा लेता था. बताया जाता है कि वह वह कृष्णानगर-2 ब्लॉक की साधनपारा-1 पंचायत में एक VCT कार्यकर्ता भी है।

जांच में जुटे अधिकारी

जैसे ही इस पूरे प्रकरण की जानकारी अधिकारियों के पास पहुंची, सभी के कान खड़े हो गए. कृष्णानगर 2 ब्लॉक के BDO ने बताया कि चुनाव से पहले उनके कानों तक यह बात पहुंची थी, लेकिन चुनाव आ जाने के कारण जांच का कोई अवसर नहीं मिला। अब पूरे मामले की जांच शुरू की जा रही है और आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जा रहा है. जांच के बाद इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा.

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बंगाल के इस इलाके में भी कई घोटलेबाज निकले

गौरतलब है कि न केवल नदिया बल्कि कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें महिला योजनाओं के स्कीमों का फायदा पुरुष उठा रहे थे. कुछ ऐसा ही मामला जलपाईगुड़ी से सामने आया है, जहां पर 'लक्ष्मी भंडार' का पैसा एक आदमी के बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। इस मामले में जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी संदीप घोष ने बताया कि हमें एक शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है.

बता दें कि जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक की गरालबाड़ी ग्राम पंचायत के तहत नयाबाड़ी प्रधान पाड़ा इलाके में रहने वाले एक परिवार में लक्ष्मी भंडार का पैसा एक पुरुष के अकाउंट में जमा हुआ, जिसके बाद हंगामा मच गया. बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को लक्ष्मी भंडार का पैसा मिला है, उसकी पहचान मो. जमर उद्दीन के बेटे लतीफ़ रहमान के तौर पर हुई है. उसने इस बात को भी मान लिया है.

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बीजेपी ने उठाया यह मुद्दा

गौरतलब है कि BJP के सदस्यों ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लाभार्थी के घर का दौरा किया। कई लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वे इस घटना की पूरी जांच करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि, इस मामले पर टिप्पणी के लिए ब्लॉक और जिला प्रशासन के कई अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद, कोई जवाब नहीं मिला। (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया)

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