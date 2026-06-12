TMC Rebel MPS List: बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 लोकसभा सांसदों में से 19 के नाम आखिरकार सामने आ गए हैं. इन सांसदों ने 18 मई को स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में अपना पत्र सौंपा था.
TMC Rebel MPS List: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से टीएमसी में अंदरूनी कलह चल रही है. विधायक सांसद अब अपना नया रास्ता देखने में लगे हुए हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद NDA को अपना समर्थन देंगे, टीएमसी के बागी इन 20 सासंदों में 19 के नाम भी आ गए हैं. इस लिस्ट में यूसुफ पठान और सायोनी घोष जैसे कई चर्चित नाम शामिल हैं.
टीएमसी के 28 सांसद हैं. बागी गुट में TMC के 19 सांसद हैं, जो पार्टी की कुल ताकत का दो-तिहाई है, जिससे वे दलबदल विरोधी कानून से बच सकते हैं. उनका ये भी कहना है कि वे BJP के नेतृत्व वाले सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ उसे सपोर्ट करेंगे.
1. काकोली घोष दस्तीदार
2. शताब्दी रॉय
3. बापी हलदर
4. डॉ शर्मिला सरकार
5. प्रसून बंद्योपाध्याय
6.जगदीश बर्मा बसुनिया
7. असित कुमार मल
8. अरूप चक्रवर्ती
9. रचना बनर्जी
10. सायोनी घोष
11. खलीलुर्रहमान
12. अबू ताहिर खान
13. यूसुफ़ पठान
14. मिताली बैग
15. माला रॉय
16. कालीपद सोरेन
17. दीपक अधिकारी
18. जून मालिया
19. पार्थ भौमिक
इससे पहले TMC को अपने विधायकों के बीच भी बगावत का सामना करना पड़ा था, जिसमें पार्टी से निकाले गए MLA ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में TMC के 80 में से 58 विधायकों को विपक्षी गुट के हिस्से के तौर पर मान्यता दी गई थी.
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
अंदरूनी खटपट के बीच टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने भी इस्तीफा दिया था. इसमें प्रकाश चिक बराइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय शामिल हैं. इसके अलावा अन्य कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी को लेकर असहमति जताई है. चर्चा ये भी है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो सकता है. हालांकि, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है.