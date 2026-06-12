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सायोनी घोष, युसूफ पठान और...उठ गया राज से पर्दा; सामने आई TMC के 19 बागी सांसदों की लिस्ट, 18 मई को भेजा था स्पीकर को खत

TMC Rebel MPS List: बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 लोकसभा सांसदों में से 19 के नाम आखिरकार सामने आ गए हैं. इन सांसदों ने 18 मई को स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में अपना पत्र सौंपा था.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:19 AM IST
सायोनी घोष, युसूफ पठान और...उठ गया राज से पर्दा; सामने आई TMC के 19 बागी सांसदों की लिस्ट, 18 मई को भेजा था स्पीकर को खत

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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