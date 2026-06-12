TMC Rebel MPS List: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से टीएमसी में अंदरूनी कलह चल रही है. विधायक सांसद अब अपना नया रास्ता देखने में लगे हुए हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद NDA को अपना समर्थन देंगे, टीएमसी के बागी इन 20 सासंदों में 19 के नाम भी आ गए हैं. इस लिस्ट में यूसुफ पठान और सायोनी घोष जैसे कई चर्चित नाम शामिल हैं.