अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के एक बड़ी खबर सामने आई है. बंगाल के लाबपुर में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की जनसभा में स्टेज पर आग लग गई. बताया जाता है कि यह आग उस वक्त लगी, जब अभिषेक बनर्जी की सभा समाप्त हो चुकी थी. इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नही है. दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पा लिया.

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