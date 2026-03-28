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Hindi Newsदेशअभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी

अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी

पश्चिम बंगाल में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के जनसभा में आग लगने की जानकारी सामने आई है. ये घटना उस वक्त हुई, जब अभिषेक बर्नजी अपना कार्यक्रम समाप्त कर चुके थे. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:45 PM IST
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अभिषेक बनर्जी के स्टेज पर भीषण आग लगी. फोटो- स्क्रीनग्रैब
अभिषेक बनर्जी के स्टेज पर भीषण आग लगी. फोटो- स्क्रीनग्रैब

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के एक बड़ी खबर सामने आई है. बंगाल के लाबपुर में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की जनसभा में स्टेज पर आग लग गई. बताया जाता है कि यह आग उस वक्त लगी, जब  अभिषेक बनर्जी की सभा समाप्त हो चुकी थी. इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नही है. दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण पा लिया. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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