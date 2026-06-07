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जहर का घूंट पीकर चुप रह गया...TMC छोड़ते ही अजमल सिद्दीकी ने लगाई आरोपों की झड़ी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में एक और टीएमसी नेता ने पार्टी छोड़ दी. माइनॉरिटी सेल के नेता अजमल सिद्दीकी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है. और कहा कि मुझे केस में फंसा कर जबरन टीएमसी पार्टी ज्वाइन कराई गई थी.

Written ByAmit Bhardwaj
Published: Jun 07, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:29 PM IST
जहर का घूंट पीकर चुप रह गया...TMC छोड़ते ही अजमल सिद्दीकी ने लगाई आरोपों की झड़ी

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