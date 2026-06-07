/जहर का घूंट पीकर चुप रह गया...TMC छोड़ते ही अजमल सिद्दीकी ने लगाई आरोपों की झड़ी

अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना

अपने इस्तीफे के बाद जी मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए, सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने हज यात्रा से लौटने के तुरंत बाद यह फैसला लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी विवादों से घिरी हुई है और लोगों के लिए असरदार तरीके से काम करने में नाकाम रही है, जिससे उनके लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो गया है. सिद्दीकी ने आगे दावा किया कि संगठन के भीतर आंतरिक उन्नति चापलूसी से प्रेरित थी और आरोप लगाया कि पार्टी का पतन अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व शैली से जुड़ा हुआ है.