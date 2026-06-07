/जहर का घूंट पीकर चुप रह गया...TMC छोड़ते ही अजमल सिद्दीकी ने लगाई आरोपों की झड़ी

TMC Leader Ajmal Siddiqui: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से भगदड़ मची है. अब एक और नेता ने पार्टी छोड़ दी है. माइनॉरिटी सेल के नेता अजमल सिद्दीकी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है. अजमल सिद्दीकी ने कहा मुझे केस में फंसा कर जबरन टीएमसी पार्टी ज्वाइन कराई गई, मैं चुप रहा क्योंकि मेरे साथ-साथ और मासूम लोग भी इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं, केवल डर के साए में 15 साल से जी रहा हूं.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूट रही है, आरजी कर मामले में जिस तरह से पार्टी का रवैया रहा मेरा पार्टी से मन भर गया मेरी भी दो बेटियां मैं उसे समय जहर का घूंट पीकर चुप रह गया, टीएमसी ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, सुवेंदु अधिकारी सेक्युलर हैं.
अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना
अपने इस्तीफे के बाद जी मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए, सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने हज यात्रा से लौटने के तुरंत बाद यह फैसला लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी विवादों से घिरी हुई है और लोगों के लिए असरदार तरीके से काम करने में नाकाम रही है, जिससे उनके लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो गया है. सिद्दीकी ने आगे दावा किया कि संगठन के भीतर आंतरिक उन्नति चापलूसी से प्रेरित थी और आरोप लगाया कि पार्टी का पतन अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व शैली से जुड़ा हुआ है.
बदनामी के अलावा कुछ नहीं है
पार्टी कार्यकर्ताओं को झूठे केस और पैसे की मांग के साथ परेशान किया गया, अजमल ने कहा, “मैं दो दिन पहले ही हज यात्रा से लौटा हूं, लौटने पर, मैंने फैसला किया कि यह टीएमसी पार्टी बदनामी के अलावा कुछ नहीं लाती, इसके ज्यादातर सदस्य गलत कामों में शामिल हैं. घोटाले सामने आते रहते हैं, और भी सामने आने की संभावना है. इस पार्टी में रहना हमारे लिए बहुत असहज था, और यह लोगों के लिए कोई असली काम नहीं कर रही थी. यह सिर्फ नाम की पार्टी है.
पार्टी में हो रही है चापलूसी
आप इसमें कुछ भी मतलब का नहीं कर सकते. सिवाए कटमनी वसूलने और जबरन पैसा लूटने के अलावा इस पार्टी में कुछ नहीं था. मैं हज करके आया हूं, डर के साए से बाहर आया हूं, अभी मैने इसपर कोई फैसला नहीं लिया है और कहा कि उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नौकरियां पैदा करना है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अंदरूनी कामकाज चापलूसी से चलता है और दावा किया कि सिर्फ वही लोग संगठन में सफल होते हैं जो चापलूसी से ऊपर उठते हैं.
टीएमसी में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो चापलूसी से ऊपर उठते हैं. इसलिए, लौटने के बाद, मैंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा. पार्टी आज सिर्फ एक आदमी की वजह से टूट रही है.