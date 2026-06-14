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गिरने वाला है TMC का एक और विकेट? ममता के पूर्व मंत्री का इस्तीफा, मोदी सरकार के इस मंत्री से मिले सांसद

MP Sudip Bandyopadhyay: टीएमसी में मची भगदड़ के बीच एक और वरिष्ठ नेता ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की. इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि लोकसभा का एक और सांसद पार्टी के बागी गुट में शामिल हो सकता है?

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:07 AM IST
गिरने वाला है TMC का एक और विकेट? ममता के पूर्व मंत्री का इस्तीफा, मोदी सरकार के इस मंत्री से मिले सांसद

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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