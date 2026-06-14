TMC: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार टीएमसी में उथल-पुथल मची है. विधायक, सांसद सब पार्टी से दूरियां बनाने लगे हैं. कई सांसदों ने NDA को समर्थन देने का ऐलान किया है. इसकी लिस्ट भी सामने आई थी. इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और छह बार सांसद रहे सुदीप बंद्योपाध्याय ने भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है.
इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि लोकसभा का एक और सांसद पार्टी के बागी गुट में शामिल हो सकता है. कहा ये भी जा रहा है कि बंद्योपाध्याय ने बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ यादव से मुलाकात की, यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब चर्चा है कि बागी गुट सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर एक अलग संसदीय समूह के तौर पर मान्यता की मांग कर सकता है.
इस मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही TMC ने बंद्योपाध्याय को उत्तरी कोलकाता संगठनात्मक जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया और उनकी जगह पार्टी के राज्य प्रवक्ता कुणाल घोष को नियुक्त किया. TMC सांसद सायानी घोष को भी टीएमसी राज्य युवा कांग्रेस के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अर्नब बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इतना ही नहीं पूर्व मंत्री मानस रंजन भुनिया ने भी TMC छोड़ दी.
विधानसभा चुनावों में TMC की हार के बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई. कई नेताओं का आरोप है कि उनकी राय और सुझावों को नजरअंदाज किया गया. कई लोगों ने इसके लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया. बागी सांसद विधानसभा और संसद दोनों जगह अपनी विधायी ताकत के दम पर असली TMC के तौर पर मान्यता का दावा कर रहे हैं. चर्चा ये भी है कि बागी गुट के नेता सुवेंदु अधिकारी से भी मुलाकात कर सकते हैं.
मौजूदा हालात को देखते हुए TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ममता ने इन लोगों को पद और सम्मान दिया. बदले में वे ऐसा कर रहे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय का राजनीतिक पाला बदलने का इतिहास रहा है. हमने बार-बार ममता दी को आगाह किया था. वह अपना काम चलाने के लिए बस ममता दी को गुमराह करते हैं. एक बार उनके खिलाफ बोलने पर मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, अब यह साबित हो गया है कि मैं सही था.
कोलकाता उत्तर की प्रतिष्ठित सीट से लोकसभा सांसद बंदोपाध्याय, TMC के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं और लंबे समय से पार्टी नेतृत्व और दिल्ली के राजनीतिक तंत्र के बीच एक अहम कड़ी माने जाते रहे हैं. बंगाल से दिल्ली के बीच वो एक तार की तरह काम करते थे. TMC नेताओं के के अनुसार, बंदोपाध्याय का जाना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा.