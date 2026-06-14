मौजूदा हालात को देखते हुए TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि ममता ने इन लोगों को पद और सम्मान दिया. बदले में वे ऐसा कर रहे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय का राजनीतिक पाला बदलने का इतिहास रहा है. हमने बार-बार ममता दी को आगाह किया था. वह अपना काम चलाने के लिए बस ममता दी को गुमराह करते हैं. एक बार उनके खिलाफ बोलने पर मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, अब यह साबित हो गया है कि मैं सही था.