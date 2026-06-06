/ममता बनर्जी को लगा एक और झटका, NIA के हत्थे चढ़े शौकत मोल्ला; किस केस में हुई पूर्व MLA की गिरफ्तारी?

Shaukat Molla Arrested: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार लगातार अराजकता फैलाने वालों पर शिकंजा कस रही है. इसी बीच पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले से भांगड़ ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के पूर्व MLA शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये गिरफ्तारी NIA ने की है. पिछले कुछ दिन शौकत मोल्ला फरार चल रहे थे.
ये धमाका 19 मार्च को 24 परगना जिले के दक्षिण बामुनिया गांव में हुआ था, क्रूड बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इससे पहले भी शौक मोल्ला के घर पर छापेमारी की गई थी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब तक शौकत फरार चल रहे थे, बताया जा रहा है कि जब NIA ने छापेमारी की तो मोल्ला बाइक से फरार हो गए थे.
अधिकारी ने कहा कि कैनिंग पुरबा से पूर्व MLA मोल्ला को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए NIA ऑफिस ले जाया गया, साथ ही उस बाइकर को भी हिरासत में लिया गया जिसके साथ आरोपी पीछे बैठा था. लेकिन, मोल्ला के परिवार वालों ने दावा किया कि उसे कोलकाता के चिंगरीघाटा इलाके से हिरासत में लिया गया था और उसने एजेंसी के सामने सरेंडर कर दिया था. इससे पहले मोल्ला की बेटी ने कहा था कि मेरे पिता घर पर नहीं थे और वह पर्सनल काम से बाहर गए थे.
यह गिरफ्तारी सेंट्रल एजेंसी द्वारा मोल्ला के घर और साउथ 24 परगना जिले में उससे जुड़े कई दूसरे ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी लेने के एक दिन बाद हुई. NIA की टीमों ने जांच करने के लिए मौखली, बरुईपुर और सोनारपुर में ठिकानों पर छापेमारी की थी. NIA ने बम बनाने वालों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई चार पहिया गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया था.