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ममता बनर्जी को लगा एक और झटका, NIA के हत्थे चढ़े शौकत मोल्ला; किस केस में हुई पूर्व MLA की गिरफ्तारी?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये गिरफ्तारी NIA ने की है. भांगड़ ब्लास्ट केस को लेकर शौकत मोल्ला की गिरफ्तारी हुई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:43 AM IST
ममता बनर्जी को लगा एक और झटका, NIA के हत्थे चढ़े शौकत मोल्ला; किस केस में हुई पूर्व MLA की गिरफ्तारी?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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