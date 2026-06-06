/ममता बनर्जी को लगा एक और झटका, NIA के हत्थे चढ़े शौकत मोल्ला; किस केस में हुई पूर्व MLA की गिरफ्तारी?

अधिकारी ने कहा कि कैनिंग पुरबा से पूर्व MLA मोल्ला को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए NIA ऑफिस ले जाया गया, साथ ही उस बाइकर को भी हिरासत में लिया गया जिसके साथ आरोपी पीछे बैठा था. लेकिन, मोल्ला के परिवार वालों ने दावा किया कि उसे कोलकाता के चिंगरीघाटा इलाके से हिरासत में लिया गया था और उसने एजेंसी के सामने सरेंडर कर दिया था. इससे पहले मोल्ला की बेटी ने कहा था कि मेरे पिता घर पर नहीं थे और वह पर्सनल काम से बाहर गए थे.