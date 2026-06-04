TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सीएम की कुर्सी संभालने के बाद से ही सीएम सुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इसी बीच तृणमूल के पूर्व MLA शौकत मोल्ला के घर पर NIA ने छापा मारा है. उसके बेटे इमरान मोल्ला को हिरासत में लिया और सौकत मोल्ला की तलाश शुरू कर दी गई है. NIA ने भांगर ब्लास्ट केस के सिलसिले में जिबंतला पुलिस स्टेशन के तहत मौखली गांव में ये छापेमारी की है. इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

सेंट्रल जांच की मांग के बाद यह केस NIA को सौंपा गया था. जांच का कंट्रोल संभालने के बाद से, एजेंसी ने इस घटना के सिलसिले में TMC नेता वहीदुल इस्लाम समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है, इससे पहले 27 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल में देसी बम (क्रूड बम) मिलने के एक मामले की जांच National Investigation Agency (NIA) को सौंप दिया गया था. गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देश के बाद NIA ने सोमवार को इस मामले में नई FIR (RC-25/2026/NIA/DLI) दर्ज की है और आतंकवाद से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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