SIR में सामने आई हकीकत; पश्चिम बंगाल में पहले स्टेज में पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा मृत वोटर

West Bengal News: SIR को लेकर पूरे देश में चर्चा छिड़ी है. पक्ष-विपक्ष में तकरार भी देखने को मिल रही है. इसी बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल में तीन लेवल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का पहला स्टेज खत्म होने वाला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने 29 नवंबर तक मौजूदा वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद 18.70 लाख मरे हुए वोटरों की पहचान कर ली है. इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हटाए जाने वाले वोटरों की अनुमानित संख्या और बढ़ जाएगी.

पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ने बताया कि ECI ने 9 दिसंबर को पब्लिश होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए जाने वाले वोटरों की अपनी अनुमानित संख्या को और बढ़ा दिया है. इस हिसाब से नया अनुमानित आंकड़ा लगभग 35 लाख है. 35 लाख के आंकड़े में 18.70 लाख मरे हुए वोटरों के अलावा डुप्लीकेट वोटर, ऐसे वोटर जिनका पता नहीं चल पा रहा है. वे वोटर भी शामिल हैं जो हमेशा के लिए अलग-अलग राज्यों में चले गए हैं.

CEO के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा यह आंकड़ा वोटरों से लिए गए गिनती के फॉर्म के अब तक के ट्रेंड पर आधारित है. शनिवार शाम तक इकट्ठा किए गए गिनती के 88.50 परसेंट फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया था. डिजिटाइजेशन पूरा होने के बाद जिन वोटरों के नाम हटाए जाएंगे, उनकी असली संख्या और भी ज़्यादा होगी. 9 दिसंबर को वोटरों की ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि 27 अक्टूबर, 2025 तक वोटरों की लिस्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 7,66,37,529 है. तीन लेवल की SIR का पहला स्टेज 4 नवंबर को शुरू हुआ था. पूरी प्रक्रिया अगले साल मार्च के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद है. राज्य में पिछली बार SIR 2002 में किया गया था.

SIR प्रोटोकॉल के अनुसार, जिन वोटरों के नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें अपने आप वैलिड वोटर माना जाएगा. जिन लोगों का नाम या उनके माता-पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अपना नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए ECI द्वारा बताए गए 11 पहचान डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना होगा. हालांकि आधार कार्ड को लिस्ट में 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया गया है, लेकिन ECI ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग कार्ड देंगे, उन्हें बताए गए 11 दूसरे पहचान डॉक्यूमेंट्स में से एक और डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. (IANS)