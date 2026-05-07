मैं ठीक पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और...चश्मदीद ने सुनाया सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या का आंखों देखा मंजर

West Bengal: बीती रात पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसने कानून को खुली चुनौती दे दी है. बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है, इससे पहले सीएम पद के प्रबल दावेदार सुवेंदु अधिकारी की PA की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मर्डर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है, हत्या के बाद एक चश्मदीद ने बताया कि जैसे ही चंद्रा की कार मेरी कार के पास से गुजरी, वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई और बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं ओर गोलीबारी शुरू कर दी. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

चश्मदीद ने कही ये बात

आगे कहा कि बाइक से एक व्यक्ति आया और वह एक पैर से बाइक खड़ा किया और फिर शूटआउट कर दिया, वह व्यक्ति काफी माहिर लग रहा था, वह तुरंत वहां से भाग निकला. ऐसा लग रहा था कि यह सब पहले से ही प्लान किया गया था अचानक से ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अचानक से ब्रेक मारा था और गोलियां बिल्कुल करीब से चलाई गई थीं, मैंने 2 राउंड गोलियों की आवाज सुनी. यह घटना रात 10.30 बजे से 11 बजे के बीच हुई. यह घटना अस्पताल से 200-300 मीटर की दूरी पर हुई. लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और कार के ड्राइवर को भी गोली लगी थी. इसके अलावा बताया कि जब तक मैं बाइक पार्क करता तब तक कांड हो चुका था. वो पतला सा था और हेलमेट लगाया हुआ था.

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मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने पर एक चश्मदीद ने बताया, "जैसे ही चंद्रा की कार मेरी कार के पास से गुज़री, वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई और बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं ओर गोलीबारी शुरू कर दी... वह… pic.twitter.com/sAN1cpjBO2 May 6, 2026

वारदात को लेकर बोले भाजपा नेता

इस वारदात के बाद खड़गपुर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, उनके(भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी) निजी सहायक पर हमला हुआ है, जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें थमना चाहिए. भाजपा सत्ता में आ चुकी है मगर अभी सत्ता हमारे हाथों में आई नहीं है. पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जो असमाजिक तत्व हैं उन्हें रोकना चाहिए. लड़ाई TMC के गुटों में हो रही है और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया जा रहा है.

गोली मारकर की गई हत्या

उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या की गई. सुवेंदु अधिकारी के पीए का नाम चंद्रनाथ रथ था, जो एक स्कॉर्पियो में थे और हमलावरों ने बाइक से निशाना बनाया. हमले के बाद घायल अवस्था में चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस गोलीबारी में ड्राइवर भी घायल हुआ है. (ANI)