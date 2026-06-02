तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्व बर्दवान में मचा हड़कंप, क्या बोले लोग?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद से प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और बदमाशों पर लगाम कस रहा है. इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस से गोलियां मिलने की घटना के बाद पूर्व बर्दवान के रायना के कामारहाटी में सनसनी फैल गई. कामारहाटी गांव में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस से 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. जिसके बाद कामारहाटी गांव के निवासी तापस बाग ने माधबडिही थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

6 जिंदा कारतूस बरामद

जानकारी के मुताबिक शिकायत में उन्होंने बताया कि उन्हें शक है कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के अंदर गोलियां रखी हो सकती हैं. इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. शिकायत मिलने के बाद मजिस्ट्रेट और रायना 1 नंबर ब्लॉक के बीडीओ शुभाशीष रॉय और माधबडिही थाने के ओसी राजेश महातो के नेतृत्व में छापेमारी की गई. अभियान के दौरान पार्टी ऑफिस का ताला तोड़कर तलाशी ली गई और वहां से 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

शुरू हुई जांच

बरामद गोलियां किस तरह के हथियार की हैं और वे पार्टी ऑफिस तक कैसे पहुंचीं, इसको लेकर जांच शुरू हो गई है. घटना में कौन-कौन शामिल हैं, इस बिंदु पर भी जांचकर्ता तफ्तीश कर रहे हैं. घटना की खबर फैलते ही इलाके में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है और मौके पर रायना के विधायक सुभाष पात्र पहुंच गए हैं. उन्होंने दावा किया कि अगर 4 तारीख को तृणमूल सत्ता में आ जाती, तो रायना में कई हत्याएं हो सकती थीं. साथ ही उन्होंने रायना 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष को ढूंढकर मामले की पूरी जांच कराने की मांग की.

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बगल है पूर्व मंत्री का घर

गौरतलब है कि जिस पार्टी ऑफिस से गोलियां बरामद हुई हैं, वह पूर्व पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित है.