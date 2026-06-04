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बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई

BJP: पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टूटने का फायदा भाजपा को हो सकता है. भाजपा नेताओं का मानना है कि अगर टीएमसी में सांसदों का भी अलग गुट बन जाता है, तो उसमें से कई नेता भाजपा को समर्थन दे सकते हैं. ऐसे में उसे संसद में फायदा हो सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 04, 2026, 08:39 AM IST
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बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद से ही सियासी रूख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट गई है.  TMC के 58 बागी विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को अपना समर्थन दिया. जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर मंजूरी दे दी है. टीएमसी में लगातार संकट गहराता जा रहा है और इस संकट का असली फायदा भाजपा को संसद में हो सकता है. भाजपा नेताओं का मानना है कि अगर टीएमसी पूरी तरह से टूट जाती है तो उसके सांसद अलग से गुट बना सकते हैं. इतना ही नहीं वो भाजपा को अपना समर्थन भी दे सकते हैं. 

भाजपा को समर्थन दे सकते हैं सांसद

TMC के अंदर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कामकाज के नाम पर चल रही खींचतान के बाद पार्टी में दरार आने की उम्मीद है, जिसे लेकर एक BJP MP ने कहा कि इससे BJP को फायदा होगा क्योंकि एक अलग विपक्षी ग्रुप पार्लियामेंट में NDA सरकार को सपोर्ट कर सकता है. टीएमसी के मौजूदा हालात को देखते हुए भाजपा इसकी तुलना शिवसेना और NCP में फूट से कर रही है. जिसकी वजह से साल 2022 में पार्टी को सरकार बनाने में मदद मिली.

पार्टी लगा रही है ये कयास

इसके अलावा हाल में आम आदमी पार्टी में फूट हुई और इसकी वजह से राघव चड्ढा की लीडरशिप में उसके 10 राज्यसभा MP में से सात BJP में चले गए. भाजपा के नेताओं का मानना है कि जैसा शिवसेना, NCP और AAP में हुआ, वैसा ही एक ग्रुप पार्लियामेंट में BJP के साथ होगा. एक BJP लीडर ने कहा, इससे 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से हम पर लगा दाग मिट जाएगा.

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नहीं है केंद्र के पास बहुमत

दरअसल, केंद्र सरकार भविष्य में परिसीमन (Delimitation) और "वन नेशन, वन इलेक्शन" जैसे बड़े संवैधानिक संशोधन फिर से लाने की तैयारी कर रही है, ऐसे कानूनों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है. जो इस समय भाजपा के पास नहीं है. जब अप्रैल में लोकसभा में बिल आया, तो इंडिया ब्लॉक ने एक साथ वोट किया, जिसमें कांग्रेस, DMK और TMC के 230 MPs ने इसका विरोध किया, NDA के 298 MPs थे. 

टीएमसी के हैं कितने सांसद

मौजूदा लोकसभा में, DMK के 22 MPs हैं जबकि TMC के 28 MPs हैं. विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा के विस्तार को महिला रिजर्वेशन एक्ट के लागू होने से जोड़ने पर एतराज जताया था और चिंता जताई थी कि डीलिमिटेशन से दक्षिणी राज्यों का पॉलिटिकल वजन कम हो सकता है. पार्टी के फ्लोर मैनेजमेंट में शामिल एक सीनियर MP ने कहा कि अगर DMK बिल को सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाती है तो NDA को 543 सदस्यों वाले पूरे सदन में दो-तिहाई बहुमत के लिए सिर्फ 42 और वोटों की जरूरत होगी और अगर टीएमसी का एक गुट उसके साथ आ जाए, जिसमें 15-20 सांसद हो तो भाजपा थोड़ा और करीब चली जाएगी. 

हो सकती है आसानी

TMC में फूट से BJP की वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराने की कोशिशों में भी आसानी हो सकती है, जिसका मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है. यह कानून अभी BJP नेता पी पी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यों वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देख रही है. सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि बिल जल्द से जल्द पास हो ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे धीरे-धीरे लागू किया जा सके. जिसके लिए भाजपा पूरी तरह से कोशिश में लगी है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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