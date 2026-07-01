/बाइक रोकी, इधर-उधर देखा फिर घर पर फेंका पत्थर... वीडियो जारी कर सुवेंदु पर भड़के अभिषेक बनर्जी

इसपर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि पंचायत एरिया में आपके लोगों ने हर घर के मालिक से सिर्फ पानी की पाइप लाइन उनकी बाउंड्री वॉल तक पहुंचाने के लिए 2000 रुपये मांगे. उन्होंने सीमेंटेड सड़कों के लिए भी पैसे मांगे लेकिन आप इतने बेशर्म हैं कि कुछ नहीं मानेंगे. एक ने लिखा कि अब आपको एहसास हुआ कि TMC की 15 साल की हिंसा में बंगाल के लोगों ने क्या झेला है? अब अपनी ही दवा का स्वाद चखिए.