/बाइक रोकी, इधर-उधर देखा फिर घर पर फेंका पत्थर... वीडियो जारी कर सुवेंदु पर भड़के अभिषेक बनर्जी

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही टीएमसी और भाजपा में जुबानी जंग चल रही है. टीएमसी किसी न किसी मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेर रही है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो जारी करके सुवेंदु सरकार पर हमला किया है. उन्होंने कहा है कि बंगाल में भाजपा सरकार में हिंसा पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है.
वीडियो में उन्होंने आगे लिखा कि सुबह-सुबह, एक आदमी मेरे परिवार के घर के बाहर आया, अपनी बाइक रोकी और मेरे घर पर बार-बार एक बड़ा पत्थर फेंका, जिससे पहली मंजिल की खिड़कियां टूट गईं. यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का गिरना नहीं है, यह हिंसा का खतरनाक इंस्टिट्यूशनलाइजेशन है. पुलिस कहां थी?
किसके कहने पर इस बदमाश ने इतना बड़ा हमला किया और बिना किसी सजा के निकल गया? आज बंगाल की यह डरावनी सच्चाई है. एक ऐसा राज जिसने हिंसा को नॉर्मल बना दिया है, गुंडों को ताकत दी है और ऐसा माहौल बनाया है जहां क्रिमिनल काम करने वाले लोग पूरे भरोसे के साथ काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनकी रक्षा करेगी.
क्या नया पास हुआ वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 BJP सपोर्टेड क्रिमिनल्स पर भी लागू होगा? बंगाल की हालत देखकर हैरान, परेशान और बहुत चिंतित हूं.
In the early hours of this morning, an individual arrived outside my family residence, stopped his bike and repeatedly hurled a large stone at my home, shattering the first floor… pic.twitter.com/7D9lve0cHS
इसपर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि पंचायत एरिया में आपके लोगों ने हर घर के मालिक से सिर्फ पानी की पाइप लाइन उनकी बाउंड्री वॉल तक पहुंचाने के लिए 2000 रुपये मांगे. उन्होंने सीमेंटेड सड़कों के लिए भी पैसे मांगे लेकिन आप इतने बेशर्म हैं कि कुछ नहीं मानेंगे. एक ने लिखा कि अब आपको एहसास हुआ कि TMC की 15 साल की हिंसा में बंगाल के लोगों ने क्या झेला है? अब अपनी ही दवा का स्वाद चखिए.