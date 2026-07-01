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बाइक रोकी, इधर-उधर देखा फिर घर पर फेंका पत्थर... वीडियो जारी कर सुवेंदु पर भड़के अभिषेक बनर्जी

Abhishek Banerjee: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो जारी करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि बंगाल में भाजपा सरकार में हिंसा पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 01, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:33 AM IST
बाइक रोकी, इधर-उधर देखा फिर घर पर फेंका पत्थर... वीडियो जारी कर सुवेंदु पर भड़के अभिषेक बनर्जी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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