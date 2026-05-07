चंद्रनाथ रथ से किसको था डर? वो कौन से दस्तावेज थे जिससे खुल जाती तृणमूल कांग्रेस की पोल पट्टी?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की PA की गोली मारकर हत्या कर दी गई. चंद्रनाथ रथ की मौत को लेकर रहस्य लगातार गहराता जा रहा है. उनकी हत्या की वजह को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.
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Kiran Manna/ Neeraj Gaur: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है. इससे पहले सुवेंदु अधिकारी की PA की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद सियासी पारा हाई है. पूर्व मेदिनीपुर के चंडीपुर थाना क्षेत्र के कुलुप गांव निवासी चंद्रनाथ रथ की मौत को लेकर रहस्य लगातार गहराता जा रहा है, पिछले कई वर्षों से वह विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक के रूप में काम कर रहे थे. उनकी हत्या के बाद तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं.
परिवार सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले वह भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, बाद में नौकरी छोड़कर सुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़ गए और उनके विभिन्न संगठनात्मक व व्यक्तिगत कार्यों की जिम्मेदारी संभालते थे. परिवार में उनकी मां, भाई, भाई की पत्नी और छोटी भतीजी हैं. उनके पिता का निधन वर्ष 2024 में हो गया था, फिलहाल 69 वर्षीय मां हासीरानी रथ गहरे सदमे में हैं. परिवार का दावा है कि काम की सुविधा के लिए चंद्रनाथ हाल के दिनों में मध्यमग्राम में किराए के मकान में रह रहे थे.
घटना के बाद से ही चंद्रनाथ के परिवार और करीबी लोगों की ओर से कई गंभीर आरोप सामने आने लगे हैं. उनका दावा है कि सुवेंदु अधिकारी के साथ काम करने के दौरान तृणमूल सरकार के समय बालू चोरी समेत कई अवैध गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज चंद्रनाथ के पास थे, आरोप है कि यदि भाजपा सरकार सत्ता में आती और ये दस्तावेज सार्वजनिक होते, तो कई प्रभावशाली नेताओं और अपराधियों की मुश्किलें बढ़ सकती थीं.
परिवार और करीबी लोगों का प्रारंभिक आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए ही इस हत्या को अंजाम दिया गया हो सकता है. हालांकि, पुलिस इस मामले में अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है, अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में असली रहस्य क्या सामने आता है.
इसके अलावा उनके PA की हत्या की जांच के लिए SIT बनाई गई है. IG लेवल के अधिकारी SIT को हेड कर रहे हैं, SIT में अलग अलग जगहों के पुलिस अधिकारी शामिल हैं, ये टीम पूरे हत्याकांड की जांच करेगी, पुलिस का कहना है कई संदिग्ध हिरासत में है लेकिन मुख्य शूटर्स अभी नहीं पकड़े गए हैं.
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