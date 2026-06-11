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फाल्टा के 'पुष्पा' का ये कैसा हाल, हाफ पैंट और टी-शर्ट में पुलिस ने घुमाया; बीच सड़क निकली परेड

बंगाल में इस समय अपराधियों और घुसपैठियों पर एक्शन का दौर जारी है. इस बीच फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान को पुलिस ने हाफ पैंट और टी-शर्ट में परेड कराई. इसका वीडियो भी सामने आया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 11, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:46 PM IST
फाल्टा के 'पुष्पा' का ये कैसा हाल, हाफ पैंट और टी-शर्ट में पुलिस ने घुमाया; बीच सड़क निकली परेड
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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