फाल्टा के 'पुष्पा' का ये कैसा हाल, हाफ पैंट और टी-शर्ट में पुलिस ने घुमाया; बीच सड़क निकली परेड

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद एक्शन पर एक्शन जारी है. अपराधियों से लेकर घुसपैठियों के विरुद्ध सरकार की तीव्र कार्रवाई जारी है. इस बीच बंगाल की फाल्टा से एक बड़ी खबर सामने आई है. 2026 के विधानसभा चुनाव में फाल्टा से टीएमसी के प्रत्याशी रहे जहांगीर खान को पुलिस ने हाफ पैंट और टी-शर्ट में परेड कराई. जिसका वीडियो भी सामने आया है.
दरअसल, टीएमसी के टिकट पर जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे. यहां पर अनियमितताओं के कारण चुनाव रद्द हो गया और रिपोलिंग से पहले जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया. पिछले दिनों जहांगीर खान की गिरफ्तारी नेपाल सीमा के पास से हुई थी. अब फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में ही पुलिस ने हाफ फैंट और टी-शर्ट में उनकी परेड कराई.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले दिनों फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान की गिरफ्तारी की थी. बंगाल की पुलिस की एसटीएफ की ओर से जहांगीर खान को नेपाल की सीमा के पास से पकड़ा गया था. बताया जाता है कि वह देश छोड़कर भागने की फिराक में था.
अति का अंत तय है...
फाल्टा के पुष्पा का यह हाल होगा शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था.
कभी लोगों को डराने वाले जहांगीर खान की हाफ पैंट में परेड निकाली जा रही है...#WestBengal
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— Abhinav Tripathi(@abhinavthink) June 11, 2026
जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की ओर से बताया गया कि टीएमसी नेता के खिलाफ फाल्टा थाने में 7 मामले दर्ज हैं. खान को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 26 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहांगीर खान को अंतिरम जमानते देने से इनकार कर दिया था. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, जहांगीर खान को उत्तरी बंगाल के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था.