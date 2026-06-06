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बंगाल में कटमनी का खौफनाक खेल! TMC नेता माधव का बड़ा खुलासा- 'ममता और अभिषेक बनर्जी को था सब पता'

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में कटमनी को लेकर टीएमसी नेता ने जी न्यूज से खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि टीएमसी आती तो पश्चिम बंगाल में तांडव होता. कट मनी एक बड़ा गोरख धंधा था.

Written ByAmit Bhardwaj
Published: Jun 06, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:59 PM IST
बंगाल में कटमनी का खौफनाक खेल! TMC नेता माधव का बड़ा खुलासा- 'ममता और अभिषेक बनर्जी को था सब पता'

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