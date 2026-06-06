बंगाल में कटमनी का खौफनाक खेल! TMC नेता माधव का बड़ा खुलासा- 'ममता और अभिषेक बनर्जी को था सब पता'

टीएमसी नेता माधव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था वह वीडियो उसके पैसे बांटने का था. उससे पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें साफ-साफ कहां गया था की एक बार सरकार आने दो फिर बताऊंगा. यही स्टेटमेंट पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी क सांसद और वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी थी. वो कह रहा है कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है इतने बड़े दावे वह इसलिए कर रहा था कि उसको लग रहा था कि शायद अब सरकार बदली है और उसके नए रास्ते खुलेंगे. लेकिन ऐसा नहीं था वह बार-बार एक ही बात कह रहा था कि वह ममता बनर्जी की इज्जत करता है और ममता बनर्जी उसके दिल में है. लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी में बहुत ज्यादा करप्ट लोग थे और अभी भी पार्टी बहुत करप्ट है उन्हीं लोगों ने पार्टी को भ्रष्टाचार में धकेल दिया इसके बाद पार्टी का यह हश्र हुआ.