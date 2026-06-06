बंगाल में कटमनी का खौफनाक खेल! TMC नेता माधव का बड़ा खुलासा- 'ममता और अभिषेक बनर्जी को था सब पता'

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में कटमनी के पैसे को लेकर माहौल गरम है. बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टीएमसी नेता पैसा बांटते हुए नजर आया था. एक वक्त तक टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत न करने वाले टीएमसी नेता अब खुलकर सामने आ गए हैं. कटमनी की चर्चाओं के बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने 'जो बोया, वही काटा', अगर इस बार भी टीएमसी आती तो पश्चिम बंगाल में तांडव होता. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
कट मनी एक बड़ा गोरख धंधा था, प्रधानमंत्री आवास योजना को ही बांग्ला आवास योजना किया गया. हालांकि, माधव का यह कहना था कि जब पैसे नहीं मिल रहे थे. इसलिए बांग्ला आवास योजना शुरू किया गया अगर तथ्य देखे जाए तो सारा पैसा केंद्र सरकार ही देती थी. टीएमसी पार्टी में बंगाल के लोगों के साथ धोखा किया बंगाल के लोगों लूटा गया. ये सब सीनियर लीडर को पता था.
कभी टीएमसी के हितैषी ममता या अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ भी करने को तैयार था. लेकिन जैसे ही पार्टी गिरती दिखाई दी टीएमसी मेहता बदल गए. हालांकि, बंगाल के टीएमसी नेता ने माना कि वह जो कर रहा था वह गलत था लेकिन उसमें कटमनी मिल रही थी. इसलिए उसने कट मनी के उन सब लोगों को भी घर दिलाया जिनको घर नहीं मिल सकता था. और इसमें ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की सरकार नहीं वह सारे सरकारी बाबू भी संलिप्त थे.
टीएमसी नेता ने पहले भी घोषणा कर रहे थे कि एफिडेविट पर लिखवा कर जाओ मैं आपके पैसे वापस करूंगा. लेकिन उसने ऐसा तब किया जब पार्टी चुनाव में हार गई. उन्होंने अभिषेक शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि लोग उन्हें चोर-चोर बुला रहे थे, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका डर सामने आने लगा था. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी क्योंकि उसे समय पार्टी चल रहे थे उनकी पिटाई हो चुकी थी और लोगों ने चोर चोर बुला रहे थे.
टीएमसी नेता माधव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था वह वीडियो उसके पैसे बांटने का था. उससे पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें साफ-साफ कहां गया था की एक बार सरकार आने दो फिर बताऊंगा. यही स्टेटमेंट पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी क सांसद और वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी थी. वो कह रहा है कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है इतने बड़े दावे वह इसलिए कर रहा था कि उसको लग रहा था कि शायद अब सरकार बदली है और उसके नए रास्ते खुलेंगे. लेकिन ऐसा नहीं था वह बार-बार एक ही बात कह रहा था कि वह ममता बनर्जी की इज्जत करता है और ममता बनर्जी उसके दिल में है. लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी में बहुत ज्यादा करप्ट लोग थे और अभी भी पार्टी बहुत करप्ट है उन्हीं लोगों ने पार्टी को भ्रष्टाचार में धकेल दिया इसके बाद पार्टी का यह हश्र हुआ.
उन्होंने ये भी खुलासा किया ये काम सरकारी कर्मचारियों को करना चाहिए था उसमें भी हम लोग साथ में थे. माधव ने साफ कहा कि हालांकि मुझे उन जगहों पर साथ नहीं होना चाहिए था यह सरकार का काम है सरकार के काम करने वाले कर्मचारियों का काम है. लेकिन हम भी उनके साथ थे क्योंकि वह चाहते थे कि हम उनके साथ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम करप्ट था. उसे टेबल पर मैं ही पैसा लेकर जाता था मुझे सभी की रिपोर्ट बनानी होती थी. हालांकि, वो आज कह रहा है कि हमने कटमनी ली थी.
प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार उनका घर बनाने के लिए पैसे मिलते थे माधव टीएमसी के नेता थे और उसे समय बंगाल में टीएमसी का जोर था तो उन्होंने बताया कि हमें सर्वे में साथ लेकर जाया जाता था. हालांकि यह काम सरकार द्वारा चिन्हित उनके सरकारी अधिकारियों द्वारा ही किया जाना था. लेकिन इसमें टीएमसी नेता भी जाते थे और वसूली का प्रावधान रखते थे.
पहली बार जी मीडिया के सामने टीएमसी नेता ने स्वीकार किया कि कट मनी का गोरख धंधा पश्चिम बंगाल में चल रहा था. हालांकि, वह इस तरीके से अपनी बात को रख रहा था कि जैसे कि सरकारी कर्मचारी ही उससे सारा भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं. लेकिन, उस समय सरकार टीएमसी की थी और ममता और अभिषेक बनर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था.