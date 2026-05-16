मैंने राजनीति में आकर गलती कर दी...TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या-क्या बोलीं स्वप्ना बर्मन?

Swapna Barman: पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद से ही सियासी पारा हाई है. कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, इसी बीच जलपाईगुड़ी में राजगंज विधानसभा की तृणमूल उम्मीदवार और गोल्ड जीतने वाली एथलीट स्वप्ना बर्मन के घर में रात के अंधेरे में आग लगने की घटना से सनसनी फैल गई. इस घटना के बाद स्वप्ना ने कहा कि मैंने राजनीति में आकर गलती की, उन्होंने मेरा घर जला दिया, आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है, जानिए पूरा मामला.

जलपाईगुड़ी के पटकाटा ग्राम पंचायत के घोष पाड़ा में स्वप्ना के दो घर हैं, स्वप्ना बर्मन अपने परिवार के साथ उन्हीं में से एक में रहती हैं, पुराने घर में आग लगने की खबर से सनसनी तब फैल गई जब स्वप्ना ने अपने घर में आग लगने की खबर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की. खबर मिलते ही पुलिस और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए, बाहर तेज बारिश होने की वजह से आग अंदर से बाहर नहीं फैल पाई, घर के अंदर के हिस्से में आग बुझ गई थी और फायर फाइटर्स ने जल्दी से उस पर काबू पा लिया.

पुलिस ने बताया कि स्वप्ना के घर में कोई नहीं रहता था, एक कमरे में कुछ जलाने की लकड़ी और कागज रखे थे और आग बुझ गई थी. उस पर जल्दी से काबू पा लिया गया, आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है, विपक्ष की मांग है कि फेसबुक पर पोस्ट करके स्वप्ना ने जिस राजनीतिक साजिश का इशारा किया है, उसकी सही जांच होनी चाहिए, खतरे में होने पर एथलेटिक स्वप्ना पहले भी राजबंशी भावनाओं से खेल चुकी हैं.

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लोग ये भी कह रहे हैं कि कि रेलवे की नौकरी से निकाले जाने के बाद चुनाव हारने से परेशान स्वप्ना सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर सकती हैं, उन्होंने नाटक जैसा काम करने के लिए उसकी आलोचना भी की है. हालांकि, उसके समर्थकों ने भाजपा पर उंगली उठाई है और कहा है कि वह घृणित राजनीतिक नीतियों को स्वीकार कर रही है.

मामले को लेकर जलपाईगुड़ी जिला पुलिस अधीक्षक अमरनाथ ने कहा हम जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ. स्वप्ना के दादा असित बर्मन ने कहा, हमारे पुराने घर में आग लगा दी गई है, जिला तृणमूल अध्यक्ष महुआ गोप ने कहा, स्वप्ना ने रोते हुए फोन किया और कहा कि उसका घर जला दिया गया है, पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को देखने के लिए कहा गया है, मैंने पुलिस अधीक्षक को भी सूचित कर दिया है. हम जांच कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था.