Advertisement
trendingNow13021577
Hindi Newsदेश

'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', SIR के बीच बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा

West Bengal News: पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक स्थानीय व्यक्ति ने बड़ा दावा किया है. उसने बताया कि बांग्लादेश से आए एक नागरिक ने उसके नाम का इस्तेमाल करके भारतीय दस्तावेज बनवाए थे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 28, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', SIR के बीच बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा

West Bengal News: देशभर में SIR को लेकर हलचल मची है. बीते बिहार चुनाव में SIR को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था. अब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बशीरहाट के एक स्थानीय व्यक्ति ने बड़ा दावा किया है. व्यक्ति ने बताया कि बांग्लादेश से आए एक नागरिक ने उसके नाम का इस्तेमाल करके भारतीय दस्तावेज बनवाए थे. अभी यह व्यक्ति बांग्लादेशी नागरिक को उसके मुल्क वापस भेजने के पक्ष में खड़ा है.

बशीरहाट के रहने वाले मकान मालिक जियाद अली दफादार ने कहा, "महाबुर दफादार मेरा बेटा नहीं है, वह बांग्लादेशी है. यहां आकर मेरी पत्नी से मिलने के बाद उसने मेरे वोटर कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मुझे गलत तरीके से अपना पिता दिखाया और अपने लिए वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया. जियाद अली दफादार का कहना है कि वे उस लड़के को नहीं रखना चाहते हैं. उसे बांग्लादेश वापस दिया जाए. जियाद अली दफादार ने बताया कि मैंने एसआईआर प्रोसेस पूरा होने से पहले फिर से प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया है.

फिलहाल, जियाद अली दफादार ने भाजपा के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की है और उन्हें अपनी समस्या बताई. भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह सिर्फ बशीरहाट की कहानी नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में यही स्थिति है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं बशीरहाट संगठनात्मक जिले के भाजपा अध्यक्ष सुकल्याण वैद्य ने दावा किया कि टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने बांग्लादेशी नागरिक महाबुर दफादार की मदद की और भारतीय कागजात बनवाए. इसी कारण उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ. उन्होंने कहा कि महाबुर दफादार जैसे बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में आकर राज्य और केंद्र की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि महाबुर दफादार के खिलाफ 2022 और 2024 में ब्लॉक के अधिकारी के पास जियाद अली दफादार ने बार-बार शिकायत की और मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग की. सुकल्याण वैद्य ने बताया कि जियाद अली दफादार ने उनसे मुलाकात की. इसके साथ ही, उन्होंने एसडीओ को लिखित शिकायत दी है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

West Bengal news

Trending news

'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
Indian billionaires
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
Maharashtra news
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 7 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान