'काश! सही समय पर...', सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग ने पूरे अस्पताल में मचाया कोहराम, जानें कितने मरीजों की मौत?

Siliguri News: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुरुवार देर रात एक निजी नर्सिंग होम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया.इस हादसे में एक मरीज की मौत हो गई, जबकि बाकी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया.आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.पुलिस और अग्निशमन विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन मरीजों के परिजनों ने नर्सिंग होम की लापरवाही का आरोप लगाया है.

आग ने मचाया हड़कंप

सिलीगुड़ी के इस निजी नर्सिंग होम में देर रात अचानक आग भड़क उठी.आग की लपटों और धुएं ने पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मचा दी.मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उपायुक्त राकेश सिंह ने बताया, “जनरल वार्ड के 12 और आईसीयू के 5 मरीज पूरी तरह सुरक्षित हैं.” हालांकि, एक मरीज की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए.अभी यह साफ नहीं है कि मृतक की मौत धुएं से दम घुटने की वजह से हुई या कोई और कारण था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी तह तक जाने की बात कही है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मरीजों के परिजनों ने नर्सिंग होम की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए.उनका कहना है कि अस्पताल में आग से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे.परिजनों का आरोप है कि आधी रात को आग लगने के समय ना तो पर्याप्त मेडिकल स्टाफ मौजूद था और ना ही अग्निशमन उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी. एक परिजन ने कहा, “अगर समय पर सही कदम उठाए गए होते, तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था.”

अग्निशमन विभाग की टिप्पणी

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने भी परिजनों के आरोपों को कुछ हद तक सही ठहराया. उन्होंने कहा, “नर्सिंग होम में अग्निशमन उपकरण तो थे, लेकिन कर्मचारियों ने इनका सही इस्तेमाल नहीं किया.अगर तुरंत कार्रवाई की गई होती, तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था.”

नर्सिंग होम का जवाब

नर्सिंग होम प्रशासन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है.अस्पताल के प्रवक्ता का कहना है, “आग लगने के समय पर्याप्त स्टाफ मौजूद था.शुरुआत में थोड़ी अफरा-तफरी जरूर हुई, लेकिन स्थिति को जल्दी संभाल लिया गया.सभी मरीज सुरक्षित हैं.” उन्होंने दावा किया कि अस्पताल ने हर संभव कोशिश की और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की बात

पुलिस और अग्निशमन विभाग की शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है.पुलिस उपायुक्त राकेश सिंह ने कहा, “हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” (इनपुट आईएएनएस से)