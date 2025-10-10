Advertisement
trendingNow12956694
Hindi Newsदेश

West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद छोड़ा

देबांजन चट्टोपाध्याय नाम का यह व्यक्ति कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मिशनरी-संचालित स्कूल का शिक्षक है. वह हुगली जिले के श्रीरामपुर शूटिंग क्लब का सदस्य भी है और इसी सदस्यता के आधार पर उसके पास एयर पिस्टल है. वह एयर पिस्टल रखने की वैधता से संबंधित आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करने में सक्षम था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद छोड़ा

कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मिशनरी-संचालित स्कूल के शिक्षक को शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वह अपने बैग में एयर पिस्टल लेकर सड़क पर घूम रहे थे. पुलिस ने शिक्षक की गतिविधियों पर संदेह होने पर उसे पकड़ लिया और बाद में उसके बैग से एक एयर पिस्टल बरामद की. उन्हें स्थानीय कालीघाट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां उनसे लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई.

बाद में, पुलिस को पता चला कि देबांजन चट्टोपाध्याय नाम का यह व्यक्ति कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मिशनरी-संचालित स्कूल का शिक्षक है. वह हुगली जिले के श्रीरामपुर शूटिंग क्लब का सदस्य भी है और इसी सदस्यता के आधार पर उसके पास एयर पिस्टल है. वह एयर पिस्टल रखने की वैधता से संबंधित आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करने में सक्षम था. बाद में, उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर और यह समझकर कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, पुलिस ने उसे रिहा कर दिया और जाने दिया.

पुलिस का व्यवहार काफी सौम्य था
चटर्जी ने मीडियाकर्मियों को यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस का व्यवहार उनके प्रति काफी सौम्य था. 2023 में, कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास एक युवक को हथियार के साथ पकड़ा गया था. पुलिस ने युवक को कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय पुलिस थाने ले गई.

Add Zee News as a Preferred Source

21 जुलाई की घटना
यह घटना 21 जुलाई को कोलकाता के एस्प्लेनेड में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की वार्षिक शहीद दिवस रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से निकलने से कुछ घंटे पहले हुई. शहर के एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि शुक्रवार की घटना को किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ेंः जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

West Bengal

Trending news

'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल