West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद छोड़ा

कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मिशनरी-संचालित स्कूल के शिक्षक को शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वह अपने बैग में एयर पिस्टल लेकर सड़क पर घूम रहे थे. पुलिस ने शिक्षक की गतिविधियों पर संदेह होने पर उसे पकड़ लिया और बाद में उसके बैग से एक एयर पिस्टल बरामद की. उन्हें स्थानीय कालीघाट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां उनसे लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई.
बाद में, पुलिस को पता चला कि देबांजन चट्टोपाध्याय नाम का यह व्यक्ति कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मिशनरी-संचालित स्कूल का शिक्षक है. वह हुगली जिले के श्रीरामपुर शूटिंग क्लब का सदस्य भी है और इसी सदस्यता के आधार पर उसके पास एयर पिस्टल है. वह एयर पिस्टल रखने की वैधता से संबंधित आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करने में सक्षम था. बाद में, उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर और यह समझकर कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, पुलिस ने उसे रिहा कर दिया और जाने दिया.
पुलिस का व्यवहार काफी सौम्य था
चटर्जी ने मीडियाकर्मियों को यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस का व्यवहार उनके प्रति काफी सौम्य था. 2023 में, कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास एक युवक को हथियार के साथ पकड़ा गया था. पुलिस ने युवक को कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सड़क पर गिरफ्तार कर लिया और स्थानीय पुलिस थाने ले गई.
21 जुलाई की घटना
यह घटना 21 जुलाई को कोलकाता के एस्प्लेनेड में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की वार्षिक शहीद दिवस रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से निकलने से कुछ घंटे पहले हुई. शहर के एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि शुक्रवार की घटना को किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध नहीं माना जा सकता.
