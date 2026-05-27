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Hindi NewsदेशTMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, पुलिस की खुदाई में निकले 4 बैग; बंगाल में बढ़ी सियासी हलचल

TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, पुलिस की खुदाई में निकले 4 बैग; बंगाल में बढ़ी सियासी हलचल

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक्शन का दौर जारी है. इस बीच टीएमसी के ऑफिस के पास से बड़ी मात्रा में नोटों से भरी कई बोरियां मिली हैं. दावा किया जा रहा है कि इन बोरियों में 500 रुपये के नोट भरे थे. पुलिस ने नकदी को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 27, 2026, 09:02 PM IST
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फोटो- स्क्रीनग्रैब
फोटो- स्क्रीनग्रैब

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद एक्शन का दौर जारी है. अपराधियों को पकड़ने से लेकर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के मामले तक बंगाल की नई बीजेपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में बंगाल में उस वक्त हलचल मच गई, जब टीएमसी के एक ऑफिस के पास जमीन के भीतर से भारी मात्रा में नकदी से भरी बोरियां मिली. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए टीएमसी ऑफिस के पास खुदाई कराई, जहां से यह कैश बरामद हुआ है. पुलिस का कहना है कि नकदी की गिनती जारी है और यह करोड़ों में हो सकता है. 

दरअसल, यह एक्शन सरकारी राहत सामग्री और अवैध संपत्तियों से संबंधित कथित अनियमितताओं के सिलसिले में टीएमसी के वरिष्ठ नेता और बदुरिया नगरपालिका के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद तलाशी की गई और फिर पुलिस ने ये नकदी बरामद की है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी 500 रुपये के नोट के बंडलों को बोरे में ले जा रहे हैं. 

जानिए पूरा मामला 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जांचकर्ताओं को पार्टी कार्यालय के पास जमीन के नीचे नकदी छिपाए जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने परिसर की खुदाई शुरू की. स्थानीय लोगों ने कहा कि खुदाई के दौरान पुलिस ने 500 रुपये के नोटों के बंडलों से भरे चार बैग बरामद किए हैं. अधिकारियों ने कहा कि सही रकम की गिनती जारी है. अनुमान लगाया जा रहा है कि नकदी करोड़ों रुपये में हो सकती है. 

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जांच में जुटी पुलिस 

बताया जा रहा है कि पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर यह पैसा किसका है और इसको जमीन के नीचे क्यों छिपाया गया था. इस मामले को लकेर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है. विपक्ष ने इस घटना को भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए राज्य सरकार और टीएमसी पर निशाना साधा है. 

हालांकि, पुलिस ने नकदी को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लोगं से पूछताछ की जानी है. 

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About the Author
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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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