बंगाल में दशकों बाद ढह जाते हैं राजनीतिक किले, जानिए कांग्रेस से लेकर माकपा क्या हुआ हाल?

बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है. चुनाव में जीत को लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से अलग- अलग दावे कर रही है, हालांकि किसे शिकस्त देनी है और किसकी फतेह करवानी है. ये सब तय जनता को करना है. इसलिए फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हां, प्रचार को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि, विरोधी दलों ने बंगाल सरकार पर हमला बोलने और क्षेत्रीय मुद्दों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

वहीं ममता ने भी हमलों पर चुप्पी साधने के बजाए बखूबी जवाब दिया. बंगाल चुनाव में एक तरफ बीजेपी और टीएमसी जहां एक-दूसरे पर हमलावर नजर आयी, तो वहीं कांग्रेस और माकपा अपनी खोई हुई विरासत तलाश करते हुए नजर आए. बता दें कि दोनो ही राजनीतिक दलों ने बंगाल में लगभग 4 दशक तक राज किया. और फिर जब दोनों की ही जमीन खिसकी तो जनता ने इन्हें हाशिए पर ला खड़ा किया

स्वतंत्र भारत में कांग्रेस सरकार

देश आजादी के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में विभाजन विभीषिका की आग को झेल रहा था. भारत-पाक के विभाजन के बाद देश के कुछ हिस्सों में जबरदस्त हिंसा फैली हुई थी, वहीं पश्चिम बंगाल में भी इस हिंसा का असर देखने को मिला. तब आजादी के बाद देश की राजनीतिक बागडोर संभालने वाली कांग्रेस ने सूझ-बूझ के साथ प्रफुल्ल चंद्र घोष को बंगाल का सीएम चुना. घोष ने प्रदेश में हिंसा को शांत करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी की अंदरूनी खींचतान में उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. जिसके बाद बिधान चंद्र राय को बंगाल की कमान मिली.

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आजादी के बाद बंगाल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई

बिधान बंगाल में कांग्रेसी सीएम के तौर पर सबसे लंबे समय तक रहे. इन्होंने आजादी के बाद बंगाल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई. बिधान चंद्र की तरफ से किए गए अतुलनीय विकास कार्यों के चलते इन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता कहा गया. वहीं देश में इमरजेंसी के दौरान प्रदेश की बागडोर सिद्धार्थ शंकर राय के हाथ में थी, जिन्हें इंदिरा गांधी का करीबी माना जाता था. इमरजेंसी के समय बंगाल की जनता को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया. जिसके चलते 1977 में हुए चुनावों में वहां के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया और बंगाल में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी.

इमरजेंसी के बाद नए युग का उदय

इमरजेंसी का समय देश में तेजी से उभर रही 'कॉमरेडों' और मजदूरों से जुड़े हुए वाम दलों के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई. कांग्रेस के खिलाफ जनता के आक्रोश को चुनाव में भुनाते हुए कम्युनिस्टों ने पहली बार बंगाल में सरकार का गठन किया. पार्टी की तरफ साफ सुथरे छवि वाले ज्योति बसु का प्रदेश का मुखिया चुना गया. ज्योति बसु बंगाल में सबसे अधिक समय 23 साल तक सीएम रहे. उनका नाम भारत के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले दिग्गजों की सूची में शामिल है. उन्होंने सदी की शुरुआत के साथ ही सत्ता से विदाई ली और फिर पार्टी ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री चुना. भट्टाचार्य ने भी बंगाल में एक दशक से ज्यादा समय तक सत्ता संभाली.

2011 में बदला बंगाल का मूड

बंगाल के वोटर्स स्थायी और लंबे समय तक एक ही सरकार को बनाने में भरोसा रखते हैं. हालांकि परिवर्तन संसार का नियम है और वो कभी न कभी बंगाल की जनता के विचारों में भी आ ही जाता है. साल 2011 में सादगी और नारी शक्ति की मिसाल के रूप में टीएमसी ने ममता को बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट किया. वैसे ममता ने अपना जलवा 2009 के लोकसभा चुनाव से ही बिखेरना शुरू कर दिया था. जब पार्टी ने बंगाल में सबसे ज्यादा 19 लोकसभा सीट हासिल की थी. ममता ने अपना प्रदर्शन दोहराते हुए इसे विधानसभा में भी बरकरार रखा. और साल 2011 में पूर्ण बहुमत वाली टीएमसी सरकार की स्थापना की. ममता बनर्जी 2011 से अब तक लगातार तीन चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं.

क्या कहता है जनता का मिजाज?

2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है. सभी पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी सभा में बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करने में जुटी हुई हैं. प्रदेश की प्रमुख पार्टियां अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जिसके चलते जुबानी वार-पलटवार खूब देखने को मिल रहे हैं. वैसे तो प्रदेश में बीजेपी, टीएमसी, माकपा और कांग्रेस में बहुकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है. लेकिन चुनावी सभाओं में सबसे ज्यादा हमले टीएमसी और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ बीजेपी चुनाव में जीतकर बंगाल में सत्ता स्थापित करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी सत्ता बरकरार रखने के लिए पसीना बहा रही है. वहीं माकपा और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटे हुए हैं. खैर, अब ये तो वक्त और बंगाल की जनता ही बता पाएगी कि उनका झुकाव किस ओर होता है.

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