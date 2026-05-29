पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद घुसपैठ पर सख्ती, भय की राजनीति पर बड़ा खुलासा

बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने कहा है कि जहां नागरिक भय में जीते हैं, वहां लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है. भय पश्चिम बंगाल में ये शब्द राजनीति का टूल बन गया था. बहुसंख्यक आबादी को भयभीत करो, अल्पसंख्यक आबादी का तुष्टीकरण करो, घुसपैठियों को सुविधाएं दो और शासन करो. पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्ता का यही मंत्र था. अब पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है. तो खुलासा हो रहा है कि 15 साल में पश्चिम बंगाल में कैसे भय का शासन चल रहा था.

ये तो आप देख ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही घुसपैठियों ने रिवर्स गियर लगा लिया है. डीएनए में हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे सालों साल बंगाल की धरती पर रह रहे घुसपैठिए अब बांग्लादेश लौट रहे हैं. अपना सामान समेटकर, अपने परिवार के साथ ये घुसपैठिए अब वापस उसी बांग्लादेश लौट रहे हैं जहां से घुसपैठ कर वो भारत आए थे.

जो घुसपैठिए अब भी भारतभूमि से लौटने में आनाकानी कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर वापस भेजने के लिए पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं. आज हमारे रिपोर्टर ऐसे ही होल्डिंग सेंटर पहुंचे. होल्डिंग सेंटर से आई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे. लेकिन पहले चर्चा करते हैं एक बड़े प्रश्न की.

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आज पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों के मन में कानून का जो भय है आखिर वो पिछले 15 साल से क्यों नहीं था. पश्चिम बंगाल का यही प्रशासन 15 साल से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जमीन पर क्यों नहीं उतरा. क्या इसके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी. क्या शासन का घुसपैठियों को समर्थन था. क्या किसी खास उद्देश्य से घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में रहने का संरक्षण दिया जा रहा था. सुनिए पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही हैं. अग्निमित्रा पॉल के बयान का हर शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा.

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि



राजा का कर्तव्य प्रजा को भयमुक्त रखना है, भयभीत प्रजा राज्य को कमजोर कर देती है.

मित्रों अग्निमित्रा पॉल जो कुछ भी कह रही हैं वो बहुत गंभीर है. पश्चिम बंगाल में शासक वर्ग प्रजा को भयमुक्त नहीं भयभीत कर रहा था. घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से नवाजा जा रहा था. ये सिर्फ उनके वोट के लिए नहीं हो रहा था. ये बहुसंख्यक समाज को भयभीत करने के लिए हो रहा था.

समझिए घुसपैठिए सत्ता का टूल बन गए थे. उनका एकमुश्त वोट चुनावी जीत की गारंटी था. वहीं घुसपैठियों के दम पर बहुसंख्यकों को भयभीत कर उनकी आवाज और राजनीतिक प्राथमिकता को भी दबाया जा रहा था.

जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि



सत्ता जब भय पैदा करने लगती है, तब स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है.

पश्चिम बंगाल में 15 साल के शासन में यही हुआ. सत्ता ने घुसपैठियों के सहारे बहुसंख्यक आबादी को भयभीत किया और उनकी स्वतंत्रता सीमित की गई. ये सिर्फ आरोप नहीं है. पश्चिम बंगाल में शासन के दौरान जो कुछ हुआ वो इसका साक्ष्य है. कुछ घटनाओं की जानकारी हम आपको शेयर कर रहे हैं. 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनी.

दो साल बाद 2013 में दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में हिंदू इलाकों को निशाना बनाया गया. हिंसा हुई. हिंदुओं को डराया गया. उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.

2016 में हावड़ा के धुलागढ़ में हिंदुओं के घरों, दुकानों और पूजा स्थलों पर हमला किया गया. इस हिंसक हमले में कई हिंदू परिवार बेघर हुए. हिंसा से भयभीत कई हिंदू परिवारों ने इलाका छोड़ दिया.

2016 में बीरभूम में बहुसंख्यक हिंदुओं की संपत्ति और मंदिरों पर हमला हुआ.

2016 में ही कालीचक मालदा में हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया गया. हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.

2017 में उत्तर 24 परगना के बादुरिया में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक हंगामा हुआ. इस हिंसा में भी निशाने पर हिंदू ही थे. हिंदुओं की संपत्ति को टारगेट किया गया.

2025 में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई इसके निशाने पर भी बहुसंख्यक हिंदू समुदाय था. धुलियन, सूती, शमशेरगंज, उमरपुर, जंगीपुर जैसे इलाकों में हिंदुओं के घर और दुकानों पर हमला किया गया. आगजनी हुई. ये अचानक नहीं हुआ था. हिंसा पीड़ित बताते रहे हैं कि बाकायदा हिंदुओं के घरों को चिन्हित किया गया, उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया. इस हिंसा से भयभीत 400 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर गए थे.

हमने आपको हिंसा की कुछ घटनाएं ही बताई हैं. सूची लंबी हो सकती है लेकिन समय की पाबंदी है. हर हिंसा में निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे. सोचिए क्या किसी संगठित साजिश के बगैर ऐसा हो सकता है. क्या शासन प्रशासन के समर्थन के बिना ऐसा हो सकता है.

एक तरफ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था दूसरी तरफ घुसपैठियों के आधार कार्ड बन रहे थे, उन्हें राशन कार्ड दिया जा रहा था. सरकारी योजनाओं में उन्हें लाभार्थी बनाया जा रहा था. उन्हें नकद लाभ दिया जा रहा था. और ये एक दिन या एक साल से नहीं हो रहा था. ये 15 साल से लगातार हो रहा था.

इसकी गवाही खुद कैमरे पर घुसपैठिए दे रहे हैं. आज हमारे संवाददाता अयान घोषाल ने हकीमपुर चेक पोस्ट पर घुसपैठियों से बात की. बातचीत में इन घुसपैठियों ने क्या बताया आपको जरूर सुनना चाहिए.

महात्मा गांधी ने कहा है कि



भय से प्राप्त किया गया शासन स्थायी नहीं होता, सच्चा शासन विश्वास और नैतिकता पर टिकता है.

पश्चिम बंगाल में शासन विश्वास और नैतिकता पर नहीं भय की बुनियाद पर टिका हुआ था. घुसपैठियों के तुष्टीकरण पर टिका हुआ था. भय और तुष्टीकरण का ये मिश्रण ऐसा था कि घुसपैठियों और एक वर्ग विशेष को तो मनमानी की आजादी थी लेकिन हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए भी अदालत जाना पड़ता था. आपको याद होगा.

2016 और 2017 में मुहर्रम के लिए विजयादशमी के कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया था. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मां दुर्गा के भक्तों को विसर्जन की अनुमति मिली थी.

इसी साल बीरभूम के कांगलापहाड़ी जैसे कुछ गांवों में पूजा ही रद्द कर दी गई. हिंदू संगठनों को अपनी आस्था के लिए अदालत जाना पड़ा था.

शासन में राम नवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर बार बार प्रतिबंध लगाया गया. जुलूस का मार्ग सीमित किया गया. ये एक साल नहीं बल्कि 2017, 2023 और 2024 में लगातार कई साल हुआ.

2024 में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम नवमी पर हिंसा की चेतावनी दी थी.

सोचिए हर पाबंदी, हर प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगाया गया. कभी दूसरे धार्मिक त्योहारों पर पाबंदी नहीं लगी. उन पर कोई रोक टोक नहीं लगी. घुसपैठियों को सभी सुविधाएं मिल रही थीं. जानते हैं ऐसा क्यों था. क्योंकि ये घुसपैठिए बहुसंख्यकों को डराने का टूल थे. इन हिंसक घुसपैठियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर भय का माहौल बनाया गया और बहुसंख्यकों को डरा कर सत्ता तंत्र पर कब्जा किया गया.

थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा है कि



हर राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह तय करे कि उसकी सीमाओं में कौन और किन नियमों के तहत प्रवेश करेगा.

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब यही हो रहा है. इसका परिणाम भी सामने है. घुसपैठिए अब कानून के डर से वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं.

पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं.



इन होल्डिंग सेंटर में फिलहाल 386 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है.



बसिरहाट में सबसे ज्यादा 335 घुसपैठियों को रखा गया है.

जिन होल्डिंग सेंटरों में घुसपैठियों को रखा गया वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बसीरहाट में ऐसे ही एक होल्डिंग सेंटर पर हमारी संवाददाता पियाली मित्रा पहुंचीं. आप पियाली की ये रिपोर्ट देखिए.

समझिए, कानून वही है, प्रशासन वही है, सिर्फ सरकार बदली है. सत्ता तंत्र की नियत बदली है. इसलिए अब जमीन पर कार्रवाई हो रही है. कभी बहुसंख्यकों को भयभीत करने वाले घुसपैठिए अब खुद कानून के डर से भारत छोड़ रहे हैं. यही पश्चिम बंगाल में ममता और शुभेंदु शासन मॉडल का फर्क है. ममता मॉडल और शुभेंदु मॉडल के इस फर्क को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं.

शासन के दोनों मॉडल में सबसे बड़ा अंतर घुसपैठ को लेकर है. पहले घुसपैठियों को सुविधा दी गई, उनका स्वागत किया गया. लेकिन अब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है.

पहले घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने से इनकार किया गया. लेकिन अब सत्ता संभालते ही फेंसिंग के लिए जमीन दी गई है.

पहले कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस पर राजनीतिक दबाव को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बार बार सवाल उठाए. वहीं अब पुलिस को कानून के मुताबिक काम करने की स्वतंत्रता दी गई है. इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों, तस्करी नेटवर्क और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है.

पहले हर चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा हुई. राजनीतिक हिंसा में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया. अब चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा नहीं हुई.

रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की 300 से ज्यादा घटनाएं हुईं. इन हिंसक घटनाओं में 58 लोगों की जान गई. लेकिन 2026 विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की चंद घटनाएं ही हुईं. सरकार बदलने और प्रशासन की चौकसी के कारण चुनाव बाद हिंसा को पूरी तरह नियंत्रित किया गया.

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के अभी 20 दिन ही हुए हैं. इसी 20 दिन में शासन का नया मॉडल दिखाई दे रहा है. इसी 20 दिन में सालों से पश्चिम बंगाल में नागरिक और आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे घुसपैठिए बांग्लादेश लौट रहे हैं. इसी 20 दिन में बंगाल का रक्तरंजित चुनावी चरित्र भी बदल गया है. चुनाव बाद महीनों तक खूनी हिंसा से जख्मी होने वाला पश्चिम बंगाल अब शांत है. एक और बदलाव हुआ है.

अब तक चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से पीड़ित अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बड़े नेता पश्चिम बंगाल का दौरा करते थे. अपने कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनते थे. उन्हें भरोसा दिलाते थे. इस बार चुनावी हिंसा नहीं हुई लेकिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने नेतृत्व से शिकायत है.

इन्हें शिकायत है कि चुनाव में हार के बाद पार्टी नेतृत्व उनकी बात ही नहीं सुन रहा है. टीटागढ़ नगर पालिका में 23 नगर प्रतिनिधियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया. इनकी सीधी और साफ शिकायत थी कि 4 मई के बाद नेतृत्व उनसे संपर्क में नहीं है. न स्थानीय सांसद, न दूसरे नेता जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं. इससे असंतोष बढ़ा है और यही असंतोष इस्तीफे के तौर पर सामने आ रहा है.