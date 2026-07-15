/उसने कोई गलती नहीं की...अभिषेक बनर्जी के पक्ष में ममता का जोरदार समर्थन, कहा- 50 साल तक करेंगे सियासत

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधानसभा चुनाव हारने के बाद से पार्टी में नेताओं की बगावत देखी गई है. इसको लेकर पार्टी चीफ ममता बनर्जी ने बुधवार ( 15 जुलाई 2026) को अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का जोरदार बचाव किया. उन्होंने कहा कि अभिषेक ने कोई गलती नहीं की है और वे अगले 50 सालों तक राजनीति में बने रहेंगे.
ममता बनर्जी की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आईं जब पार्टी उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर दलबदल और आंतरिक विद्रोह का सामना कर रही है.
बता दें कि वरिष्ठ TMC विधायक मदन मित्रा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट से इस्तीफा देकर ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट में शामिल हो गए. मित्रा ने अपने इस फैसले के लिए अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप स्टाइल को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि अभिषेक को अस्थायी रूप से अलग रहने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था. इस बीच ममता ने अभिषेक के खिलाफ हो रही आलोचना को खारिज कर दिया और बागी नेताओं पर उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया.
ममता बनर्जी ने कहा,' उन्हें अभिषेक बनर्जी से सीखना चाहिए. अगर उन्होंने बेहतर मैनेजमेंट किया होता, तो शायद उन्हें भी राहत मिल सकती थी, जो लोग अब कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी बहाने बना रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वह उन्हें आईना दिखा रहे हैं. उनकी आलोचना केवल उन्हें निशाना बनाने का बहाना है. वे जानते हैं कि अभिषेक ने कोई गलती नहीं की है. यही कारण है कि वे डरते हैं कि वह अगले 50 सालों तक राजनीति में बने रहेंगे.'
ममता बनर्जी ने अपने भतीजे का समर्थन करते हुए कहा कि अभिषेक ने बिना किसी समझौते के जांच का सामना किया. उन्होंने कहा,' अभिषेक बनर्जी को बहाना बना दिया गया है. उनके परिवार वालों को तलब किया गया था. अगर वह चाहते तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन वह मैदान से भागे नहीं. जिस तरह से उन्होंने लड़ना जारी रखा है, उनकी सारी कमियां माफ कर दी गई हैं. वह शेर की तरह लड़ रहे हैं.' भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि पार्टी केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल करके दलबदल करा रही है और जरूरत पड़ने पर TMC को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें जान से मारना चाहते हैं. उन्होंने कहा,' वे चाहते थे कि मुझे दिल का दौरा पड़े, लेकिन मैं तब तक जीवित रहूंगी जब तक मैं तुम्हारा अंत नहीं देख लेती.'
मदन मित्रा के इस्तीफे का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा,' हमें लगा था कि मदन मित्रा पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को समन मिला था, जिनकी सेटिंग होती है वे भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी से दलबदल कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है. ममता ने कहा,' लोकसभा और राज्यसभा में हमारे पास अभी भी 18 सांसद हैं. जिन सांसदों ने गैंग में शामिल होने का काम किया है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे पुलिस से डरते हैं.'