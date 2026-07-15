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उसने कोई गलती नहीं की...अभिषेक बनर्जी के पक्ष में ममता का जोरदार समर्थन, कहा- 50 साल तक करेंगे सियासत


Mamata Banerjee Taking Side of Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल में TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हो रहे हमले को लेकर ममता बनर्जी ने उनका बचाव किया है. ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक अगले 50 सालों तक राजनीति में बने रहेंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 15, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:38 PM IST
उसने कोई गलती नहीं की...अभिषेक बनर्जी के पक्ष में ममता का जोरदार समर्थन, कहा- 50 साल तक करेंगे सियासत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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