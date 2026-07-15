/उसने कोई गलती नहीं की...अभिषेक बनर्जी के पक्ष में ममता का जोरदार समर्थन, कहा- 50 साल तक करेंगे सियासत

ममता बनर्जी ने अपने भतीजे का समर्थन करते हुए कहा कि अभिषेक ने बिना किसी समझौते के जांच का सामना किया. उन्होंने कहा,' अभिषेक बनर्जी को बहाना बना दिया गया है. उनके परिवार वालों को तलब किया गया था. अगर वह चाहते तो उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन वह मैदान से भागे नहीं. जिस तरह से उन्होंने लड़ना जारी रखा है, उनकी सारी कमियां माफ कर दी गई हैं. वह शेर की तरह लड़ रहे हैं.' भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि पार्टी केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल करके दलबदल करा रही है और जरूरत पड़ने पर TMC को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें जान से मारना चाहते हैं. उन्होंने कहा,' वे चाहते थे कि मुझे दिल का दौरा पड़े, लेकिन मैं तब तक जीवित रहूंगी जब तक मैं तुम्हारा अंत नहीं देख लेती.'