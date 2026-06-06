/ममता के बुलाने पर नहीं आ रहे सांसद, विधायक! क्या बड़ी हो गई है TMC की बगावत? किसके इशारे पर चल रहे हैं लीडर

वहीं दूसरी तरफ बागी MLA ऋतब्रत बनर्जी ने दावा कि किया कि उनका समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ते हुए दिन के साथ और ज्यादा बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि हमने दो-तिहाई से ज्यादा नंबर पेश किया है, और जब हम असेंबली सेशन के दौरान मिलेंगे तो यह नंबर और भी ज्यादा होगा. ऋतब्रत ने कहा कि उनके गुट के लिए सपोर्ट कम नहीं होगा, जैसे-जैसे बात आगे बढ़ेगी, आप MLAs की संख्या देखेंगे. ममता बनर्जी की मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि मैं किसी और विधायक की जिम्मेदारी नहीं लूंगा लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा. आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सात दिनों में, मैंने एक भी MP से बात नहीं की है. इसलिए, अभी, मैं आपको MPs के बारे में नहीं बता सकता.