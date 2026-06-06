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ममता के बुलाने पर नहीं आ रहे सांसद, विधायक! क्या बड़ी हो गई है TMC की बगावत? किसके इशारे पर चल रहे हैं लीडर

Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने अपने घर पर विधायकों और सांसदों की मीटिंग रखी थी, इस मीटिंग में केवल 8 ही विधायक पहुंचे थे, जबकि केवल 6 सांसद दिखे थे. जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के नेताओं की बगावत और ज्यादा बड़ी हो रही है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:33 AM IST
ममता के बुलाने पर नहीं आ रहे सांसद, विधायक! क्या बड़ी हो गई है TMC की बगावत? किसके इशारे पर चल रहे हैं लीडर

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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