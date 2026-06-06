/ममता के बुलाने पर नहीं आ रहे सांसद, विधायक! क्या बड़ी हो गई है TMC की बगावत? किसके इशारे पर चल रहे हैं लीडर

TMC: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही टीएमसी में काफी ज्यादा खटपट चल रही है. आलम ऐसा है कि पार्टी में बगावत हो गई है. टीएमसी नेताओं ने ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है और विधानसभा से उन्हें नेता विपक्ष की भी मंजूरी मिल गई है. ये सब शुरू हुआ जब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से ममता बनर्जी ने दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था. अब ऋतब्रत बनर्जी का असर टीएमसी के अंदर भी दिखने लगा है, एक समय ममता बनर्जी के कहने पर काम करने वाले उनके विधायक अब उन्हीं के बुलाने पर नहीं आ रहे हैं.
जैसे-जैसे ‘असली TMC बनाम ममता’ विवाद बढ़ रहा है, ममता बनर्जी की मश्किलें भी बढ़ती जा रही है. इसका आलम एक बार फिर देखने को मिला, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साउथ कोलकाता के कालीघाट स्थित घर पर विधायकों और सांसदों की बहुत जरूरी मीटिंग रखी थी, इस मीटिंग में केवल 8 विधायक और 6 सांसद पहुंचे थे.
मौजूदा समय में टीएमसी के अभी 28 लोकसभा सांसद हैं, लेकिन इस मीटिंग केवल 4 ही सांसद शामिल हुए, इसके अलावा राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिसमें 11 सांसद मीटिंग में शामिल नहीं हुए. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद MP में शामिल थे, डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन ही राज्यसभा MP थे जो इसमें शामिल हुए. इस इवेंट में जो विधायक आए उनमें मदन मित्रा, बीना मंडल, आशिमा पात्रा, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, सोवनदेब चट्टोपाध्याय, बिमान बनर्जी और अशोक देब शामिल थे.
मौजूदा समय में चल रही अफवाहों के बीच पार्टी ने बाद में साफ किया कि यह एक नेशनल वर्किंग कमेटी थी और सभी MLA या MP की नहीं थीस महुआ मोइत्रा, सुष्मिता देव, मुकुल संगमा और राजेश त्रिपाठी जैसे कई MP, जो नेशनल WC का हिस्सा हैं, वर्चुअली शामिल हुए थे.
वहीं दूसरी तरफ बागी MLA ऋतब्रत बनर्जी ने दावा कि किया कि उनका समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ते हुए दिन के साथ और ज्यादा बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि हमने दो-तिहाई से ज्यादा नंबर पेश किया है, और जब हम असेंबली सेशन के दौरान मिलेंगे तो यह नंबर और भी ज्यादा होगा. ऋतब्रत ने कहा कि उनके गुट के लिए सपोर्ट कम नहीं होगा, जैसे-जैसे बात आगे बढ़ेगी, आप MLAs की संख्या देखेंगे. ममता बनर्जी की मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि मैं किसी और विधायक की जिम्मेदारी नहीं लूंगा लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा. आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सात दिनों में, मैंने एक भी MP से बात नहीं की है. इसलिए, अभी, मैं आपको MPs के बारे में नहीं बता सकता.
सूत्रों की मानें तो टीएमसी के बागी विधायक पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि कम से कम 20 तृणमूल कांग्रेस विधायक और सांसद भाजपा के संपर्क में हैं, टीएमसी की ये बगावत विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई है. जब टीएमसी और ममता बनर्जी की हार के बाद पार्टी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी के लीडरशिप पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. इसी सवाल की वजह से टीएमसी ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीप साहा को पार्टी से निकाल दिया.
कुछ दिन पहले टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने 59 विधायकों के साथ असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा किया और स्पीकर ने इस दावे को मंजूर कर लिया, इसके बाद ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना और वो नेता विपक्ष बन गए, जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और शिउली साहा को उपनेता चुना गया.
नेता विपक्ष चुने जाने के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारी मुख्य सलाहकार बनें और ऐसी सलाह दें, जिससे हमें विपक्ष के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिले. हालांकि, उनकी इस मांग पर ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.
अगर हम ऋतब्रत बनर्जी की बात करें तो वो साल 2018 में टीएमसी में शामिल हुए थे, साल 2026 में वो पहली बार विधायक बने थे, विधायक बनने के बाद उनपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है और टीएमसी के टूटने के बाद वो नेता विपक्ष बन गए हैं. ऐसे में अगर ऋतब्रत गुट टिक गया और अपनी ओर खींचने में सफल रहा तो काफी हद तक ऋतब्रत पूरी पार्टी को अपनी ओर खींच सकते हैं.