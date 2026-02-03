ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर...

Advertisement
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर इलाके में साधु संतों की पिटाई के मामले में मचा बवाल थमने का नाम नहीं रहा है. आरोप है कि जय श्रीराम का जयकारा लगाने पर TMC कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी.

Feb 03, 2026, 03:37 AM IST
West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर इलाके में साधु संतों की पिटाई के मामले में मचा बवाल थमने का नाम नहीं रहा है. आरोप है कि जय श्रीराम का जयकारा लगाने पर TMC कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी. जिसके बाद गंभीर रूप से घायल संत स्वामी सूर्यानंद को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हिंसा के शिकार संतों ने बताया कि भगवानपुर में RSS के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में ये संत जुटे थे. जहां राम नाम का नारा लगाने पर TMC कार्यकर्ताओं ने संतों को गालियां दीं उनकी कपड़े फाड़े और बेरहमी से पिटाई कर दी.

टीएमसी सरकार से नाराज हैं लोग!

साधुओं पर हुए हमले की खबर मिलते ही हिंदू संगठनों ने पहले रात में विरोध प्रदर्शन किया और फिर दिन में भी ममता सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की.
इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने हाथ में भगवा झंडा लिए ममता सरकार के विरोध में रैली भी निकाली. इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी घायल साधु का हाल जानने अस्पताल पहुंचे. दूसरी ओर बीजेपी नेता शंकुदेव पंडा ने भी मामले को लेकर टीएमसी को लपेटा. उन्होंने कहा कि जिसको भी आप लोगों में जयश्री राम सुनना ठीक नहीं लग रहा तो बांग्लादेश में जाइए ना, पाकिस्तान में जाइए ना वहां कोई जय श्रीराम नहीं बोलेगा.

तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर संतों के उत्पीड़न का आरोप

बीजेपी ने तृणमूल सरकार पर संतों के उत्पीड़न का आरोप जिसे TMC ने नकार दिया. TMC के नेता सुरेशजी नायक ने कहा कि जय श्री राम बोलने पर कोई हमला करेगा ये तृणमूल का कल्चर नहीं है वो बीजेपी का कल्चर है. हालांकि इस मामले में तीन लोगों पर आरोप लगा जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है. वहीं तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. बीजेपी, ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाती है. खुद पर लग रहे आरोपों और बनाए जा रहे नैरेटिव की उनके पास शानदार काट होती है. वो टीएमसी को गुंडों की पार्टी कहने वालों को भी माकूल जवाब देती हैं.

ममता बनर्जी का आरोप

दीदी ने आरोप लगाया कि जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो हम उन्हें रेड कार्पेट देते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो हमें ब्लैक कार्पेट दिया जाता है. मैं तो दिल्ली में आती नहीं हूं, ये साजिश करते हैं खाली, मैं तो सिर्फ इन्हें प्रोटेक्ट करने आती हूं. आप उनका हरासमेंट बंद कर दीजिए, वो घर चले जाएंगे.

चुनाव का ऐलान अगले महीने हो सकता है. 

