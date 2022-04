Babul Supriyo: MLA का चुनाव जीतने के बाद भी क्यों शपथ नहीं ले पा रहे बाबुल सुप्रियो? अब आ गई ये अड़चन

Babul Supriyo: चर्चित सिंगर बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) पश्चिम बंगाल में 2 सप्ताह पहले विधायक का उपचुनाव जीत चुके हैं. इसके बावजूद वे अब तक शपथ नहीं ले पाए हैं. अपनी शपथ लटकते जाने से वे परेशान हैं.