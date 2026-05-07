बंगाल में बवाल: कहीं खून, कहीं आग! नतीजे के 48 घंटे में कितने मर्डर, हिंसा से मचा कोहराम; 10 प्वाइंट्स में समझिए पूरी कहानी

Bengal Violence: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य से एक बार फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं. चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के भीतर राज्य के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया. ताजा जानकारी के अनुसार, बंगाल में हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. सबसे सनसनीखेज मामला उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम से आया, जहां भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की अज्ञात बदमाशों ने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी. चुनाव आयोग ने हालात को गंभीर मानते हुए राज्य प्रशासन और केंद्रीय बलों को ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने का निर्देश दिया है. आइए 10 प्वाइंट्स में समझते हैं बंगाल हिंसा की पूरी कहानी...

1. 48 घंटे में 5 लोगों की मौत

बंगाल चुनाव के बाद राज्य में भड़की हिंसा में अलग-अलग राजनीतिक दलों के 5 कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौत की खबर सामने आई है. बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने समर्थकों की हत्या का आरोप एक-दूसरे पर लगाया है. कई इलाकों में शव मिलने और पीट-पीटकर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं.

2. सुवेंदु अधिकारी के करीबी की गोली मारकर हत्या

उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बेहद करीब से फायरिंग की. इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है.

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3. बशीरहाट में BJP कार्यकर्ता पर फायरिंग

इस बीच, पश्चिम बंगाल के बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गोडाउन पाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मारने की घटना सामने आई है. गंभीर रूप से घायल रोहित रॉय को पहले बशीरहाट सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी हालत बिगड़ने पर कोलकाता रेफर कर दिया गया. बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने रोहित रॉय पर हमला किया. पार्टी के मुताबिक, वह इलाके में बीजेपी का झंडा लगा रहे थे, तभी विवाद शुरू हुआ और इसी दौरान उनके पेट में गोली मार दी गई. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

4. कोलकाता में बुलडोजर एक्शन का वीडियो वायरल

कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. हालांकि प्रशासन ने वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन घटना ने राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया.

5. लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई

हिंसा के दौरान कई इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं. उग्र भीड़ ने एक जगह लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी. हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टॉलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों पर हमले हुए. कई जगहों पर पार्टी दफ्तरों में आग लगा दी गई, फर्नीचर तोड़े गए और झंडे उखाड़ दिए गए. ममता बनर्जी के भवानीपुर क्षेत्र में भी एक पार्षद कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया.

6. पार्टी कार्यालयों को भगवा रंग में रंगने के आरोप

आसनसोल के रानीगंज, बर्नपुर और बाराबनी क्षेत्रों में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए. कई जगह कथित तौर पर बीजेपी के झंडे लगाए गए. इसको लेकर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.

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7. कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले

कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला. परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट-पीटकर हत्या कर दी. वहीं न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या का भी दावा किया गया है.

8. पुलिस और केंद्रीय बलों पर फायरिंग

उत्तर 24 परगना के संदेशखाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की. इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए. इलाके से बम से भरे बैग भी बरामद किए गए हैं. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

9. 80 गिरफ्तार, पूरे राज्य में हाई अलर्ट

कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद ने बताया कि हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप में अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस और केंद्रीय बलों ने संयुक्त कंट्रोल रूम बनाया है और पूरे राज्य में 240 क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई हैं. विजय जुलूस में बुलडोजर और जेसीबी मशीन शामिल करने पर भी रोक लगा दी गई है.

10. बीजेपी-टीएमसी में आरोप-प्रत्यारोप तेज

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्यभर में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है. उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं. वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के वेश में उपद्रव कर रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नई नहीं है, लेकिन इस बार भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा होना चिंता की बात है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रशासन ने जल्द सख्त कदम नहीं उठाए तो बदलाव की राजनीति बदले की राजनीति में बदल सकती है.