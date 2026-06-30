/गुंडों की खैर नहीं, शुभेंदु ले आए बिल, योगी आदित्यनाथ से कितना अलग है बंगाल का मॉडल?

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून-व्यवस्था के लिहाज से 29 जून, 2026 का दिन एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज हो गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज और संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए एक बेहद सख्त कानून विधानसभा से पास करा लिया है. इस ऐतिहासिक विधेयक का नाम 'पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' है, जिसे आम बोलचाल में ‘गुंडा बिल’ कहा जा रहा है.
सदन में इस बिल के पक्ष में 176 और विरोध में 41 वोट पड़े. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ किया कि ये कानून राज्य को सिंडिकेट और चुनावी हिंसा के खौफ से आजादी दिलाने के लिए लाया गया है. यह कानून काफी हद तक उत्तर प्रदेश के 'गैंगस्टर एक्ट' और 'प्रॉपर्टी रिकवरी कानून' के मॉडल पर आधारित है, जिसने आते ही राज्य की सियासत और अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है.
अब राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट (DM) या पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी संदिग्ध या आदतन अपराधी को बिना किसी औपचारिक आरोप या कोर्ट ट्रायल के सीधे 12 महीने तक नजरबंद (हिरासत) में रख सकते हैं. इतना ही नहीं, जेल से छूटने के बाद अगर वह फिर से किसी असामाजिक गतिविधि में दिखा, तो तुरंत फिर से 12 महीने के लिए अंदर भेजा जा सकता है.
नए कानून के तहत 'गुंडा' सिर्फ वही नहीं है जो सड़क पर लाठी-कट्टा चलाता है. अब इसमें वे सफेदपोश भी शामिल होंगे जो:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 या 112 के तहत संगठित अपराध के आरोपी हैं.
- आर्म्स एक्ट, बारूद एक्ट या ड्रग्स (NDPS) मामलों के आदतन अपराधी हैं.
- सिंडिकेट चलाते हैं, उन्हें पैसे (फंडिंग) देते हैं या बढ़ावा देते हैं.
अब पुलिस को किसी बड़े अपराध या दंगे के होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अगर प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से जनता में डर, घबराहट या शांति भंग होने की आशंका है, तो पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है.
जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर किसी भी चिन्हित गुंडे को 12 महीने के लिए किसी खास जिले या इलाके से बाहर यानी 'तड़ीपार' कर सकते हैं. इसके तहत सभी अपराध गैर-जमानती होंगे, जिससे पुलिस को बिना वारंट के तलाशी लेने, संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तार करने की खुली छूट मिल गई है.
इस बिल के साथ ही 'वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2026' भी पास किया गया है. अब अगर किसी विरोध प्रदर्शन या दंगे में सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो उसकी पाई-पाई की वसूली आरोपियों की संपत्ति जब्त और नीलाम करके की जाएगी.
पश्चिम बंगाल सरकार ने खुलकर स्वीकार किया है कि इस कानून का पूरा ताना-बाना उत्तर प्रदेश (UP) के कड़े कानूनी ढांचे से प्रेरित है. आइए समझते हैं कि यह यूपी के एक्ट जैसा कैसे है:
प्रॉपर्टी की जब्ती और क्लेम ट्रिब्यूनल: जैसे यूपी में 'रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट' के तहत दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाते हैं और उनकी संपत्ति नीलाम होती है, ठीक वैसे ही बंगाल भी अब 'क्लेम कमीशन' बना रहा है. इस कमीशन के फैसलों पर नियमित सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होगा, यानी प्रशासनिक कार्रवाई ही अंतिम मानी जाएगी.
अदालती चक्कर को बायपास करना: यूपी की तरह ही बंगाल का यह नया प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम काम करेगा. शुरुआती 3 हफ्तों के रिव्यू के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति के वकील को भी बोर्ड के सामने मौजूद रहने की इजाजत नहीं होगी, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.
पूरे क्राइम नेक्सस पर चोट: यूपी के गैंगस्टर एक्ट की तरह ही बंगाल में भी सिर्फ अपराध करने वाले को ही नहीं, बल्कि उसे पनाह देने वाले, उसकी मदद करने वाले और उसे बैकएंड से स्पॉन्सर करने वाले पूरे सिंडिकेट नेटवर्क को सीधे जेल भेजा जाएगा.
जिला बदर (तड़ीपार) का नियम: यूपी में आदतन अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले 'यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट' की तर्ज पर ही अब बंगाल के डीएम भी अपराधियों को उनके गृह जिलों से एक साल के लिए बाहर खदेड़ सकेंगे.