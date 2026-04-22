बंगाल में वोटिंग से पहले घोषित हुआ ड्राई डे, तो शराब के शौकीनों ने निकाला नया तोड़; अचानक इस पेड़ के नीचे क्यों जुटे लोग?

West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में कल यानी 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है. राज्य के 152 विधानसभा क्षेत्रों में कल वोटिंग होनी है. चुनाव आयोग ने सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं. आयोग की पाबंदियों के अनुसार, चुनावी प्रचार का शोर समाप्त होन से लेकर वोटिंग समाप्त होने तक राज्य में ड्राई डे रहेगा. इसके अलावा बाइकों के इस्तेमाल और बाइक रैलियों पर भी आयोग ने बैन लगाया है.

दरअसल, बंगाल के पूर्वी बर्धमान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सभी को हैरान कर रही है. पूर्वी बर्धमान के ऑसग्राम में भी कल ही वोटिंग होनी है. इस कारण इस पूरे क्षेत्र में ड्राई डे लागू किया गया है. इसके कारण शराब प्रेमियों को शराब नहीं मिल रही है. इस दौरान शराब के शौकीनों ने एक अलग विकल्प तलाश लिया है. ये नया विकल्प लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

ड्राई डे पर शराब के शौकीनों का नया विकल्प

बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान से पहले के कुछ खास दिनों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक होती है, लेकिन, शराब के शौकीन इससे घबराए नहीं; बल्कि उन्होंने इसका कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया. आयोग के दिशा-निर्देश लागू होने और चुनाव से दो-तीन दिन पहले इलाके में शराब की बिक्री पर रोक लगने से, कई लोग मुश्किल में पड़ गए थे. इस मौके का फायदा उठाते हुए, ताज़े और कच्चे ताड़ के रस की मांग फिर से बढ़ गई है.

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अलग-अलग जगहों पर जमा हुए लोग

बुधवार की सुबह-सुबह ऑसग्राम के अलग-अलग हिस्सों में लोग ताड़ के पेड़ों के नीचे इकट्ठा होते देखे गए. कुछ लोगों के हाथों में ताडे ताड़ के रस से भरे मिट्टी के प्याले थे, तो वहीं कुछ लोग चुपचाप बैठकर आपस में हल्की-फुल्की बातें करते नजर आए. आम तौर पर ताड़ का रस आमतौर पर गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए पिया जाता जाता है. गावों मं आज भी इसका प्रचलन काफी अधिक है. हालांकि, यह पहली बार है, जब 'ड्राई डे' के दौरान शराब के विकल्प के तौर पर इसकी लोकप्रियता खास तौर पर बढ़ गई है.

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अधिकारियों से बच भी रहें हैं लोग

सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो लोग इस ताड़ का सेवन कर रहे हैं, वह अधिकारियों से बचने के लिए किसी सुनसान जगह पर ताड़ का रस पीना पसंद कर रहे हैं. लेकिन यहां पर आपको बता दें कि ताड़ का रस एक प्राकृतिक पेय है, लेकिन कई लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ दिया जाए, तो यह खमीर उठने लगता है और इससे हल्का नशा हो सकता है.

लोगों के बीच बना चर्चा का विषय

चुनावी मौसम में जहां EC की ओर से ड्राई डे घोषित किया गया है, तो दूसरी ओर यह नया चलन क्षेत्र में एक चर्चा विषय बन गया है. कुछ लोगों ने माना कि जब चुनाव नजदीक है, तो यह साधारण सा ताड़ का पेड़ अचानक लोगों की पसंद बन गया है.वहीं कुछ लोग इस घटना को ग्रामीण बंगाल की पुरानी परंपराओं का एक आधुनिक रूप मानते हैं.

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