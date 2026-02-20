पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद की तस्वीरें पोस्ट करके बीजेपी ने लगाए आरोप

West Bengal Blast: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक बड़ा धमाका हुआ. जिससे फैक्टरी में लगी भीषण आग से 3 लोग झुलस गए. वहीं अब इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्टरी में अवैध रूप से बम बनाए जाने का कारोबार चल रहा था. वहीं अब इसको लेकर अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा है. फैक्टरी में धमाके बाद भीषण आग लगी. धुएं का गुबार बहतु दूर तक देखा गया. अफरातफरी वाली तस्वीरें सामने आईं तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तस्वीरें पोस्ट करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर बम बनाने को कथित रूप से अघोषित संगठित उद्योग का दर्जा देने का आरोप जड़ दिया.

अवैध बम बनाए जाने की आशंका

फैक्टरी में हुआ धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी. इसके बाद भीषण आग ने पूरी फैक्टरी को अपनी चपेट में ले लिया. जिसके बाद भीषण आग की लपटें उठने लगी और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया. मौके पर धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने खौफनाक दहशत का मंजर देखा. एक शख्स चीख रहा था हे भाई कोई दमकल बुलाओ. फौरन दमकल को कॉल करो. भीषण आग लगी हुई है.

इलाके में मची अफरातफरी

तेज धमाके से लगी आग से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. लोग दमकलकर्मियों को बुलाने की गुहार लगाने लगे. वहीं घटनास्थल पर पहुंचे कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की फैक्टरी में अवैध रूप से बम बनाए जाने का कारोबार चल रहा था. वहीं फैक्टरी हुए धमाके को लेकर अब राजनीतिक भी शुरू हो गई है.

ममता राज में बम बनाना बना कारोबार: भारतीय जनता पार्टी

बीजेपी की तरफ से इस पूरी घटना की NIA जांच कराने की मांग की गई है. तो वहीं अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि- पश्चिम बंगाल में बम बनाना ही एक मात्र कारोबार बचा है.

जनवरी में भी ऐसा एक मामला सामने आया था. उसके पहले दिसंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती में एक निर्माणाधीन इमारत के आंगन में कथित तौर पर रखे एक देसी बम के फटने से सात वर्षीय एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था.

इसके अलावा बीजेपी के नेता उनके समर्थकों पर होने वाली हिंसा में टीएमसी समर्थित उपद्रवियों पर अवैध हथियारों और बमों से हमला करने का आरोप लगाते आए हैं.