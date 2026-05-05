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Hindi NewsदेशSIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं

SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं

SIR  imapct in West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में SIR का मुद्दा काफी गर्म रहा. अब 4 मई को नतीजे आने के बाद देखते हैं कि इस प्रक्रिया से कितनी सीटें मुख्य तौर पर प्रभावित हुई हैं और किस पार्टी की झोली में गई हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 05, 2026, 09:59 AM IST
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SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं

SIR and West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटों पर जीतकर इतिहास रच दिया है. भाजपा की जीत के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. साथ ही विपक्ष की तरफ से SIR को भी मुद्दा बनाया गया है. चलिए देखते हैं कि चुनाव आयोग के जरिए किए गए SIR नतीजों के बीच कुछ चीजें मिलान कर रही हैं या नहीं? 

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की लगभग 50 सीटों पर चुनाव के दौरान एक अहम बात सामने आई है कि जितने वोटरों को चुनाव आयोग की SIR में अयोग्य घोषित किया गया, उनकी संख्या कई जगहों पर जीत के अंतर से भी ज्यादा है. करीब 25 सीटें भाजपा ने जीती हैं और लगभग उतनी ही TMC के खाते में गई हैं.

कई सीटों पर यह स्थिति और भी चौंकाने वाली है, जहां हटाए गए या जांच में पड़े वोटरों की संख्या जीत के अंतर से 2-3 गुना तक ज्यादा है. इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन नामों को हटाने से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा?

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BJP जीत वाली सीटें
सीट जीत का अंतर अयोग्य/जांच में वोटर
चंपदानी (Champdani) 13 7,600+
करंदीघी (Karandighi) 19,800 31,562
जंगीपुर (Jangipur) 10,542 36,581
मोंटेश्वर (Monteswar) 14,700 23,423
हेमटाबाद (Hemtabad) 12,300 18,215
बाली (Bally) 4,600 11,386
TMC जीत वाली सीटें
सीट जीत का अंतर अयोग्य/जांच में वोटर
समशेरगंज (Samserganj) 7,500 74,000+
लालगोला (Lalgola) 19,000 55,420
सूती (Suti) 12,350 37,965

SIR प्रक्रिया क्या है?

पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल है, जहां चुनाव आयोग ने SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच की. इस दौरान पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए. पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख वोटरों को अयोग्य घोषित किया गया. इनमें से बहुत से मामलों की जांच अभी भी चल रही है. सिर्फ 1500 से कम लोगों के नाम, उनके जरिए अपील करने के बाद वापस जोड़े गए हैं.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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West Bengal Election 2026Assembly Election 2026Sir

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