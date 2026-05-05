SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं

SIR imapct in West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में SIR का मुद्दा काफी गर्म रहा. अब 4 मई को नतीजे आने के बाद देखते हैं कि इस प्रक्रिया से कितनी सीटें मुख्य तौर पर प्रभावित हुई हैं और किस पार्टी की झोली में गई हैं.
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SIR and West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटों पर जीतकर इतिहास रच दिया है. भाजपा की जीत के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. साथ ही विपक्ष की तरफ से SIR को भी मुद्दा बनाया गया है. चलिए देखते हैं कि चुनाव आयोग के जरिए किए गए SIR नतीजों के बीच कुछ चीजें मिलान कर रही हैं या नहीं?
'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की लगभग 50 सीटों पर चुनाव के दौरान एक अहम बात सामने आई है कि जितने वोटरों को चुनाव आयोग की SIR में अयोग्य घोषित किया गया, उनकी संख्या कई जगहों पर जीत के अंतर से भी ज्यादा है. करीब 25 सीटें भाजपा ने जीती हैं और लगभग उतनी ही TMC के खाते में गई हैं.
कई सीटों पर यह स्थिति और भी चौंकाने वाली है, जहां हटाए गए या जांच में पड़े वोटरों की संख्या जीत के अंतर से 2-3 गुना तक ज्यादा है. इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन नामों को हटाने से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा?
|सीट
|जीत का अंतर
|अयोग्य/जांच में वोटर
|चंपदानी (Champdani)
|13
|7,600+
|करंदीघी (Karandighi)
|19,800
|31,562
|जंगीपुर (Jangipur)
|10,542
|36,581
|मोंटेश्वर (Monteswar)
|14,700
|23,423
|हेमटाबाद (Hemtabad)
|12,300
|18,215
|बाली (Bally)
|4,600
|11,386
|सीट
|जीत का अंतर
|अयोग्य/जांच में वोटर
|समशेरगंज (Samserganj)
|7,500
|74,000+
|लालगोला (Lalgola)
|19,000
|55,420
|सूती (Suti)
|12,350
|37,965
पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल है, जहां चुनाव आयोग ने SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच की. इस दौरान पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए. पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख वोटरों को अयोग्य घोषित किया गया. इनमें से बहुत से मामलों की जांच अभी भी चल रही है. सिर्फ 1500 से कम लोगों के नाम, उनके जरिए अपील करने के बाद वापस जोड़े गए हैं.
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