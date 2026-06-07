/बंगाल में बगावत के बाद ममता का दिल्ली में दांव, क्या बिखरता INDIA गठबंधन फिर जुड़ पाएगा?

पश्चिम बंगाल में बीजेपी से शिकस्त खाने के बाद अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन को फिर से एकजुट करने की है. इसके लिए 8 जून को दिल्ली में एक महाबैठक का ऐलान किया है. ऐसे में क्या ममता बनर्जी अपने इस महादांव से इडिया गठबंधन को एकजुट कर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है. बंगाल में हार के बाद दिल्ली की इस बैठक में इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में पिरो पाना अब ममता के बड़ी चुनौती है. इसके पीछे कई वजहें हैं सबसे बड़ी वजह गठबंधन के दलों पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं होना. एक ओर जहां बंगाल में ममता कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ रहीं थीं वहीं अब वो किस मुंह से कहेंगी कि इंडिया गठबंधन में वो एक साथ आ जाएं.
ममता बनर्जी ने गठबंधन के घटक दलों, विशेषकर बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिससे गठबंधन में कड़वाहट पैदा हो गई थी. इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य क्षेत्रीय छत्रप पहले से ही गठबंधन में अपनी अलग भूमिका और नेतृत्व की दावेदारी देख रहे हैं. ऐसे में ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर निर्विवाद नेता के रूप में स्वीकार करना अन्य दलों के लिए बहुत मुश्किल है. केवल टीएमसी ही नहीं, बल्कि डीएमके (DMK) जैसी अन्य सहयोगी पार्टियों ने भी हाल ही में विपक्षी बैठकों से दूरी बनाई है, जो गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है.
8 जून को प्रस्तावित विपक्षी INDIA गठबंधन की बैठक से पहले ही सहयोगी दलों के बीच असहमति खुलकर सामने आने लगी है. बैठक को लेकर पहले द्रमुक (DMK) ने दूरी बनाने का फैसला किया, जिसके बाद गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेद और स्पष्ट होते दिखाई दे रहे हैं. अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भी कांग्रेस के नेतृत्व और उसके कामकाज के तरीके पर असंतोष जताया है. इन घटनाक्रमों ने विपक्षी एकजुटता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं और बैठक से पहले राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा किए जाने के तरीके से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) असहज नजर आ रही है. पार्टी का मानना है कि इस मुद्दे पर सहयोगी दलों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई. दूसरी ओर, वाम दल सीपीएम ने भी कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताई है और खास तौर पर केरल विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए राजनीतिक हमलों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है. सीपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. यह पत्र केवल कांग्रेस नेतृत्व तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य सहयोगी दलों को भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं. पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लगातार यह धारणा बनाने की कोशिश की कि सीपीएम और बीजेपी के बीच किसी प्रकार की अंदरूनी समझ बनी हुई है.
इससे पहले तमिलनाडु की प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने 8 जून को प्रस्तावित बैठक से दूरी बनाने का फैसला कर गठबंधन की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी. पार्टी की नाराजगी की वजह कांग्रेस का बदला हुआ राजनीतिक रुख माना जा रहा है. डीएमके का आरोप है कि कांग्रेस ने राज्य में उसके साथ लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को खत्म कर दिया और हालिया विधानसभा चुनावों के बाद सरकार गठन के लिए अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके का साथ चुन लिया. डीएमके के इस फैसले ने चुनाव बाद विपक्षी एकजुटता को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और उसकी एकता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सहयोगी दलों के बीच रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है.