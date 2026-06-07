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बंगाल में बगावत के बाद ममता का दिल्ली में दांव, क्या बिखरता INDIA गठबंधन फिर जुड़ पाएगा?

पश्चिम बंगाल में मचे सियासी बगावत के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह INDIA गठबंधन को फिर से एकजुट करने की रणनीति है या विपक्षी एकता में और दरार डालने वाला कदम. बंगाल की अंदरूनी राजनीति और दिल्ली की सियासी चालों के बीच विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 07, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:54 AM IST
बंगाल में बगावत के बाद ममता का दिल्ली में दांव, क्या बिखरता INDIA गठबंधन फिर जुड़ पाएगा?
Image Credit: बंगाल में बगावत, दिल्ली में महाबैठक! ममता के इस चक्रव्यूह में फंसा विपक्ष, क्या बच पाएगा &#039;INDIA&#039; गठबंधन? (AI- Image)

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