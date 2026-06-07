/बंगाल में बगावत के बाद ममता का दिल्ली में दांव, क्या बिखरता INDIA गठबंधन फिर जुड़ पाएगा?

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा किए जाने के तरीके से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) असहज नजर आ रही है. पार्टी का मानना है कि इस मुद्दे पर सहयोगी दलों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई. दूसरी ओर, वाम दल सीपीएम ने भी कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताई है और खास तौर पर केरल विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए राजनीतिक हमलों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है. सीपीएम के महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. यह पत्र केवल कांग्रेस नेतृत्व तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य सहयोगी दलों को भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं. पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लगातार यह धारणा बनाने की कोशिश की कि सीपीएम और बीजेपी के बीच किसी प्रकार की अंदरूनी समझ बनी हुई है.