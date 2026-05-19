भद्दी, खराब और बदसूरत... बंगाल को क्यों चुभ रही यह 16 साल पुरानी फुटबॉल वाली मूर्ति? ममता बनर्जी ने की थी डिजाइन; अब चलेगा बुलडोजर

Bengal Football Sculpture To Be Removed: पश्चिम बंगाल में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले 2017 में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर स्थापित फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को हटाने का फैसला लिया गया है.
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West Bengal News: पश्चिम बंगाल में सरकार ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर स्थापित फुटबॉल थीम वाली मूर्ति को हटाने का फैसला किया है. खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने इस प्रतिमा को भद्दा और बदसूरत बताया है. बता दें कि इस मूर्ति को बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था. वहीं इसका अनवारण फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले 2017 में किया गया था. खेल मंत्री ने मूर्ति की आलोचना करते हुए कहा कि इसे जल्दी खत्म कर दिया जाएगा.
मूर्ति को लेकर खेल मंत्री ने कहा,' ऐसी भद्दी दिखने वाली मूर्ति, जिसके धड़ से 2 पैर कटे हुए हों और उसके ऊपर फुटबॉल हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता. यह देखने में भी सुंदर नहीं लगती, इसलिए हम इस निरर्थक और बेतुकी संरचना को नहीं रखेंगे और इसे हटा दिया जाएगा.' बता दें कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के VVIP गेट के बाहर स्थित यह फुटबॉल थीम वाली मूर्ति अपनी अनोखी बनावट के कारण हमेशा चर्चा में रही है.
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यह मूर्ति मुख्य रूप से फुटबॉल खेलने वाले 2 पैरों और उनके ऊपर टिकी एक बड़ी फुटबॉल की संरचना है. इसके निचले हिस्से में 1 फुटबॉलर के 2 मजबूत पैर दिखाए गए हैं, जिन्होंने स्टड्स यानी फुटबॉल खेलने वाले जूते पहने हैं. इसके ऊपरी हिस्से में एक बड़ी गोल गेंद बनी हुई है, जिसमें बिस्वा बांग्ला का लोगो बना है और उसी पर जयी लिखा है. बता दें कि मूर्ति को स्टील कोर पर फाइबरग्लास का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसे वुड फिनिश दिया गया है.
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इस मू्र्ति को साल 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से ठीक पहले स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था. बंगाल के खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने इस प्रतिमा को हटाकर यहां पर एक नया फूड कोर्ट बनाने का फैसला लिया है. बता दें कि सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास ही लेक टाउन में हाल ही में फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोन मेसी की एक 70 फीट की ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है. इस मूर्ति में वह वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं.
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