क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के एक फैसले से राज्य में मची खलबली

Bengal Caste Certificate Row: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी किए गए करीब 1.69 करोड़ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है. राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कई जाति प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता और वैधता को अलग-अलग पक्षों द्वारा चुनौती दी गई है. इसके बाद जिला मजिस्ट्रेटों और उप-विभागीय अधिकारियों को सभी प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है.

जिला प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश

बीसीडब्ल्यू विभाग के सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 2011 से अब तक जारी किए गए सभी जाति प्रमाणपत्रों की जांच की जाए. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने प्रमाणपत्र जारी किए हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी. अगर जांच प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

दुआरे सरकार कैंप पर उठे सवाल

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य में चलाए गए Duare Sarkar शिविरों के जरिए बड़ी संख्या में जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे. इन शिविरों के माध्यम से करीब 47.8 लाख प्रमाणपत्र जारी हुए, जिनमें लगभग 32.51 लाख SC, 6.65 लाख ST और 8.64 लाख OBC प्रमाणपत्र शामिल हैं. प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि उस समय कई मामलों में बिना पर्याप्त जांच और सत्यापन के प्रमाणपत्र जारी किए गए थे. आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण प्रक्रिया में तेजी दिखाई गई, जिससे कई अपात्र लोगों को भी जाति प्रमाणपत्र मिल गए.

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‘जंगल महल’ की राजनीति से जोड़कर देखे जा रहे आरोप

सूत्रों के मुताबिक, यह मामला खासतौर पर जंगल महल क्षेत्र से जुड़ा माना जा रहा है, जहां SC और ST समुदाय की बड़ी आबादी रहती है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव में BJP के मजबूत प्रदर्शन के बाद उस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदलने लगे थे. आरोप है कि इसके बाद पिछली सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर जाति प्रमाणपत्र जारी किए.

हालांकि इन आरोपों पर आधिकारिक स्तर पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

दूसरी पीढ़ी के प्रमाणपत्रों पर भी जांच

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, समस्या तब और बढ़ गई जब पहले जारी किए गए विवादित प्रमाणपत्रों के आधार पर दूसरी पीढ़ी के जाति प्रमाणपत्र जारी होने लगे. इससे वास्तविक SC, ST और OBC समुदायों के बीच नाराजगी बढ़ी. कई लोगों ने आरोप लगाया कि अपात्र लोगों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से असली लाभार्थियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.

मतदाता सूची से हटे नामों की भी होगी जांच

सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि हाल ही में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके जाति प्रमाणपत्रों की भी जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर मौजूदा कानून और नियमों के तहत ऐसे प्रमाणपत्र रद्द भी किए जा सकते हैं.

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बंगाल की राजनीति में बढ़ सकता है विवाद

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है. एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक और चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहा है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राज्य की सियासत और गर्म होने की संभावना है.