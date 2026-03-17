विद्या का मंदिर या डांस बार.... स्टेज पर तौलिया लपेटकर छात्राओं ने किया डांस, इंटरनेट पर मचा हंगामा; कोलकाता के स्कूल पर भड़के यूजर्स

Towel Dance At School: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित एक स्कूल प्रोग्राम इन दिनों विवादों से घिरा है. यहां एक कार्यक्रम में 2 लड़कियों ने फेमस बॉलीवुड सॉन्ग पर तौलिया लपेटकर डांस किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया है. इस हरकत ने शैक्षणिक संस्थान की पवित्रता पर सवाल खड़े किए हैं. वायरल वीडियो में 2 लड़कियां स्कूल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के गाने 'मेरे ख्वाबों में जो आए' पर नाचती नजर आ रही है. उन्होंने अपने ऊपर सफेद तौलिया लपेटा हुआ था. यह ठीक वैसे ही था, जैसे एक्ट्रेस काजोल ने फिल्म में पहना था.

स्कूल में अश्लील डांस

वीडियो वायरल होते ही लोग इसका विरोध करने लगे. कई 'X' यूजर्स ने इस डांस को अश्लील और अभद्र बताया. एक यूजर ने लिखा,' स्कूल जैसी पवित्र जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर इस तरह की अश्लीलता वाकई चिंता का विषय है. जहां बच्चों को मूल्यों, कला और आत्मविश्वास की शिक्षा दी जानी चाहिए, अगर वहां अश्लीलता परोसी जाए, तो समाज क्या सीखेगा?' वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा,'इसी तरह की हरकतों के कारण वर्तमान पीढ़ी एक अलग दिशा में जा रही है.'

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स्कूल की लापरवाही

मामले को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया (NHRC) ने शिकायतकर्ता की ओर से हस्तक्षेप की मांग के बाद स्कूल को नोटिस जारी किया है. शिकायतकर्ता के मुताबिक स्कूल में इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति देना स्कूल अधिकारियों की लापरवाही और उचित सुपरविजन की कमी को दर्शाता है. यह बच्चों की गरिमा और उनके कल्याण पर गलत प्रभाव डाल सकता है. शिकायतकर्ता ने स्कूलों और स्टेट अथॉरिटी की ओर से एक रिपोर्ट का भी अनुरोध किया, जिसमें देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल प्रोग्राम्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में छोटी लड़कियों के यौन चित्रण को लेकर गाइडलाइंस की मांग की.

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मामले पर होगा एक्शन

स्कूल के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पुलिस कमिशनर और DM को भी नोटिस जारी किया गया, जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने और 2 हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने के आदेश दिए गए.