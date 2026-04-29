Advertisement
trendingNow13197066
Hindi Newsदेशबंगाल में वोटिंग: सुवेंदु का आरोप, TMC ने 750 नकली अंगुलियां खरीदीं; महुआ मोइत्रा रिक्शे में क्यों आईं?

बंगाल में वोटिंग: सुवेंदु का आरोप, TMC ने 750 नकली अंगुलियां खरीदीं; महुआ मोइत्रा रिक्शे में क्यों आईं?

भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बीच गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग के लिए टीएमसी ने 700 से ज्यादा नकली अंगुली खरीदी है. उधर, ई-रिक्शे में बैठकर वोट डालने आईं महुआ मोइत्रा भाजपा पर बरसती दिखीं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुवेंदु अधिकारी अंगुली दिखाते, रिक्शे में आईं महुआ मोइत्रा (दाएं).
सुवेंदु अधिकारी अंगुली दिखाते, रिक्शे में आईं महुआ मोइत्रा (दाएं).

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एक गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने फर्जी वोटिंग कराने के लिए 750 आर्टिफिशियल अंगुलियां खरीदी हैं. यह कहते हुए उन्होंने पत्रकारों को अपने मोबाइल में एक अंगुली की तस्वीर दिखाते हुए इसे नमूना बताया. हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी ने भवानीपुर सीट को लेकर लगाए गए इस आरोप का खंडन किया है. 

सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि पार्षदों ने फर्जी मतदान कराने के लिए 700 से ज्यादा 'नकली अंगुलियां' खरीदी हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता की सीट काफी चर्चा में है. भवानीपुर में उनका मुकाबला राज्य की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी से है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि हम टीएमसी की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. नकली अंगुलियों से चुनाव में हेरफेर की कोशिश सफल नहीं होगी. नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वह भाजपा के मौजूदा MLA हैं.

भाजपा के कुछ नेता काफी समय पहले से कह रहे थे कि बंगाल में अंगुलियों में सिलिकॉन या इत्र लगाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे वोटरों को प्रभावित किया जा सके.  

Add Zee News as a Preferred Source

3800 पर्चियों के साथ खेला!

सुवेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि भवानीपुर में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की ओर से बांटी गई 3,810 बूथ पर्चियां बिना बांटे ही वापस आ गईं. उन्होंने कहा, 'ऐसे मतदाताओं की सूची को चिह्नित कर लिया गया है. भवानीपुर के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और अपने वोटों के जरिए इसका जवाब देंगे.'

फ्रांस से वोट डालने आया वोटर

आज वोट डालने आए, तो सुवेंदु ने कहा कि कल एक आदमी कालीबाड़ी में मिला था, जो फ्रांस से वोट देने आया था. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट डालने की अपील की. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और आखिरी फेज के लिए आज 142 सीटों (294 मेंबर वाली असेंबली) पर वोटिंग हो रही है. 

महुआ ई-रिक्शे में बैठकर वोट डालने क्यों आईं?

नादिया में करीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 120 पर मतदान करने के बाद TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि मोटरगाड़ी से नहीं आना है इसलिए मैं टोटो से आई हूं. TMC सांसद ने कहा, 'हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं. 27 लाख वोटों को काटा गया है. जिनके नाम वोटर लिस्ट में रह गए हैं, वे सभी 100% वोट देने आएंगे. यह कारण है कि मत प्रतिशत बहुत ज्यादा है. लोग प्रतिशोध के लिए वोट दे रहे हैं. पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लोगों के साथ मजाक कर रहा है. हमने पहले फेज में जो काम शुरू किया था, वह दूसरे फेज में पूरा हो रहा है.'

LIVE: बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग का ताजा अपडेट पढ़िए

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Assembly Election 2026Assembly Election 2026

Trending news

'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', ममता पोस्टर गायब देख भड़क गईं
West Bengal Assembly Election 2026
'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', ममता पोस्टर गायब देख भड़क गईं
'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें!
Live Death Video
'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें!
बंगाल में सुवेंदु का आरोप, TMC ने नकली अंगुलियां खरीदीं, रिक्शे में आई महुआ भड़कीं
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में सुवेंदु का आरोप, TMC ने नकली अंगुलियां खरीदीं, रिक्शे में आई महुआ भड़कीं
जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
Baba Bageshwar
जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: नदिया में भाजपा नेता पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप
West Bengal Election 2026
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: नदिया में भाजपा नेता पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
Supreme Court
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
India Weather news
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
West Bengal Election 2026
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
Abhishek Banerjee
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर
DNA
दूसरे चरण की वोटिंग और 'लास्ट मिनट गोल',बंगाल चुनाव में फुटबॉल पॉलिटिक्स का क्या असर