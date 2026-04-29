बंगाल में वोटिंग: सुवेंदु का आरोप, TMC ने 750 नकली अंगुलियां खरीदीं; महुआ मोइत्रा रिक्शे में क्यों आईं?

भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बीच गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग के लिए टीएमसी ने 700 से ज्यादा नकली अंगुली खरीदी है. उधर, ई-रिक्शे में बैठकर वोट डालने आईं महुआ मोइत्रा भाजपा पर बरसती दिखीं.
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पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एक गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने फर्जी वोटिंग कराने के लिए 750 आर्टिफिशियल अंगुलियां खरीदी हैं. यह कहते हुए उन्होंने पत्रकारों को अपने मोबाइल में एक अंगुली की तस्वीर दिखाते हुए इसे नमूना बताया. हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी ने भवानीपुर सीट को लेकर लगाए गए इस आरोप का खंडन किया है.
सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि पार्षदों ने फर्जी मतदान कराने के लिए 700 से ज्यादा 'नकली अंगुलियां' खरीदी हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता की सीट काफी चर्चा में है. भवानीपुर में उनका मुकाबला राज्य की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी से है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि हम टीएमसी की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. नकली अंगुलियों से चुनाव में हेरफेर की कोशिश सफल नहीं होगी. नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वह भाजपा के मौजूदा MLA हैं.
भाजपा के कुछ नेता काफी समय पहले से कह रहे थे कि बंगाल में अंगुलियों में सिलिकॉन या इत्र लगाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे वोटरों को प्रभावित किया जा सके.
सुवेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि भवानीपुर में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की ओर से बांटी गई 3,810 बूथ पर्चियां बिना बांटे ही वापस आ गईं. उन्होंने कहा, 'ऐसे मतदाताओं की सूची को चिह्नित कर लिया गया है. भवानीपुर के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और अपने वोटों के जरिए इसका जवाब देंगे.'
आज वोट डालने आए, तो सुवेंदु ने कहा कि कल एक आदमी कालीबाड़ी में मिला था, जो फ्रांस से वोट देने आया था. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट डालने की अपील की. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और आखिरी फेज के लिए आज 142 सीटों (294 मेंबर वाली असेंबली) पर वोटिंग हो रही है.
नादिया में करीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 120 पर मतदान करने के बाद TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि मोटरगाड़ी से नहीं आना है इसलिए मैं टोटो से आई हूं. TMC सांसद ने कहा, 'हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं. 27 लाख वोटों को काटा गया है. जिनके नाम वोटर लिस्ट में रह गए हैं, वे सभी 100% वोट देने आएंगे. यह कारण है कि मत प्रतिशत बहुत ज्यादा है. लोग प्रतिशोध के लिए वोट दे रहे हैं. पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लोगों के साथ मजाक कर रहा है. हमने पहले फेज में जो काम शुरू किया था, वह दूसरे फेज में पूरा हो रहा है.'
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