Advertisement
trendingNow13197749
Hindi Newsदेशबंगाल चुनाव: वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग; बंपर मतदान के बीच खूब हंगामा

बंगाल चुनाव: वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग; बंपर मतदान के बीच खूब हंगामा

पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है. राज्य में 142 विधानसभा सीटों के लिए लोग वोट कर रहे हैं. राज्य के कुछ हिस्सों से वोटिंग के दौरान हिंसा और तनाव की खबर सामने आई है. वहीं, कुछ जगहों पर बम बरामद हुए हैं. बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए दोपहर 3 बजे तक 78 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल चुनाव: वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग; बंपर मतदान के बीच खूब हंगामा

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है. बंगाल में कुल 142 सीटों के लिए अलग-अलग बूथों पर वोटिंग जारी है. पश्चिम बंगाल में वैसे, तो सामान्य तरीके से मतदान चल रहा है. हालांकि, कुछ जगहों पर हिंसा, लाठी चार्ज और बम मिलने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है. बंगाल में वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय बल तैनात हैं, बावजूद इसके कुछ जगहों से कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई है. 

दरअसल, 142 सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है. वोटिंग से एक दिन पहले यानी 28 अप्रैल को 79 देसी बम मिले थे, जिसकी जांच NIA करेगी. वहीं, दूसरे चरण की वोटिंग के दिन भी एक मतदान बूथ के पास देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया है.  इसके अलावा भवानीपुर, छपरा, शांतिपुर और भांगर समेत कुछ जगहों पर हिंसा की जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भवानीपुर में बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी का कुछ लोगों ने घेराव किया. बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए क्लिक करें...

वोटिंग के बीच देसी बम बरामद 

दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पूर्वी बर्धमान में देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया है. जिल में बिरुरी प्राइमरी स्कूल पोलिंग बूथ के पास ये देसी बम मिले हैं. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय बलों ने इन विस्फोटक पदार्थों को सुरक्षित कर लिया है और CID की बम स्क्वॉड इन्हें निष्क्रिय कर रही है. इसके अलावा केतुग्राम के बूथ नंबर 35 पर भी देसी बम बरामद होने की खबर आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल में जारी है बंपर वोटिंग 

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के जैसे ही दूसरे चरण की वोटिंग के लिए भी बंपर वोटिंग जारी है. राज्य में दोपहर तीन बजे तक हुए मतदान के आंकड़े सामने आए हैं. बंगाल में दूसरे चरण के लिए कुल 78.68 प्रतिशत मतदान हुआ है. माना जा रहा है कि आज भी वोटिंग का आंकड़ा पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकता है. 

सुवेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव 

कोलकाता में एक बूथ के एक दौरे के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी को कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए. राज्य में विपक्ष के नेता और भावानीपुर व नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक मतदान केंद्र पर पहुंचे. इस दौरान टीएमसी के कुछ समर्थन जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे. 

BJP का EVM पर टेपिंग का आरोप 

बंगाल में हो रही वोटिंग के बीच बीजेपी ने आरोप लगया है कि कई पोलिंग बूथों पर बीजेपी को वोट देने वाला विकल्प टेप लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे वोटर अपनी पसंद का वोट नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि यह वही है जिसका बचाव ममता बनर्जी कर रही थीं, जब उन्होंने फलता (डायमंड हार्बर) से TMC के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कथित आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार जहांगीर खान का समर्थन किया. बीजेपी की ओर से मांग की गई कि जहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें आई है, वहां पर दोबारा वोटिंग कराई जाए. इस मामले पर विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने कहा कि जहां भी EVM से छेड़छाड़ हुई है, वहां दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर

टीएमसी ने कहा- बीजेपी को हारना है

बेलेघाटा से TMC उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा कि जितना ज्यादा मतदान होगा, ममता दीदी का चौथा टर्म उतना ही सफल होगा. ये लोग कुछ जगहों पर थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हमारे एजेंट हैं. उन्हें(भाजपा) पता है कि वे बेलेघाटा में हारने वाले हैं, इसलिए वे पोलिंग स्टेशनों को धीमा कर रहे हैं. कुछ मशीनें खराब हैं और एक ही लाइन बना दी गई है; बूथ-वाइज लाइनें होनी चाहिए. 

कांग्रेस का बीजेपी और टीएमसी पर बड़ा आरोप 

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से नाकाम है, चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स, राज्य फोर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के साथ काम कर रही है. राज्य कर्मचारी TMC के पक्ष में काम कर रहे हैं और केंद्रीय कर्मचारी भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, इसलिए भाजपा और TMC ड्रामा कर रही है, नुकसान लोगों का हो रहा है. दोनों पार्टियों को चुनाव आयोग से फायदा हो रहा है, नुकसान अन्य पार्टियों को हो रहा है. 4 तारीख के बाद लोग बंगाल में एक नया अध्याय देखेंगे, बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बना पाएगा. 

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु का घेराव, पुलिस का लाठीचार्ज और EVM पर टेप

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

West Bengal assembly electionsbengal news

Trending news

बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
Bombay High Court
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
ISIS
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
Narendra Modi news
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
Delhi news
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर
BJP
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर
टेप से बंद हुआ कमल का बटन? अभिषेक बनर्जी के गढ़ में बवाल, फिर से वोटिंग की उठी मांग
West Bengal Election 2026
टेप से बंद हुआ कमल का बटन? अभिषेक बनर्जी के गढ़ में बवाल, फिर से वोटिंग की उठी मांग
देश में हेट स्पीच पर क्या होगा अब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम नहीं, संसद बनाए नियम
Supreme Court
देश में हेट स्पीच पर क्या होगा अब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम नहीं, संसद बनाए नियम