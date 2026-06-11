/क्या कांग्रेस में होगा ममता बनर्जी की टीएमसी का विलय? जयराम रमेश ने बताया सच

Congress: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही टीएमसी में भगदड़ मच गई है, एक तरफ जहां पर टीएमसी ने एक नया गुट बनकर तैयार हो गया है, वहीं, दूसरी तरफ कई सांसद भाजपा को समर्थन दे सकते हैं, जिसके बाद टीएमसी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, चर्चा ये भी है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो सकता है, सियासी गलियारों में चल रही है इन अफवाहों का कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने खंडन किया, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है.