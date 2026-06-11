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क्या कांग्रेस में होगा ममता बनर्जी की टीएमसी का विलय? जयराम रमेश ने बताया सच

Jairam Ramesh: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही टीएमसी के हालात ठीक नहीं है, चर्चा है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा, सियासी गलियारों में चर्चा के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 11, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:17 AM IST
क्या कांग्रेस में होगा ममता बनर्जी की टीएमसी का विलय? जयराम रमेश ने बताया सच

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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