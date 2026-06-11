/क्या कांग्रेस में होगा ममता बनर्जी की टीएमसी का विलय? जयराम रमेश ने बताया सच

Congress: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही टीएमसी में भगदड़ मच गई है, एक तरफ जहां पर टीएमसी ने एक नया गुट बनकर तैयार हो गया है, वहीं, दूसरी तरफ कई सांसद भाजपा को समर्थन दे सकते हैं, जिसके बाद टीएमसी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, चर्चा ये भी है कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो सकता है, सियासी गलियारों में चल रही है इन अफवाहों का कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने खंडन किया, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है.
सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के गले लगने के बाद ये अफवाह उड़ने की लगी टीएमसी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा. राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी ने भी मुलाकात की थी. जिसे लेकर जयराम रमेश ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं. गांधी और बनर्जी के बीच मुलाकात "सौहार्दपूर्ण" थी, जिसमें दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को देखते हुए निजी मामलों पर चर्चा हुई.
उनका यह स्पष्टीकरण तब आया है जब सोनिया गांधी और बनर्जी की मुलाकात के बाद कांग्रेस और TMC के बीच राजनीतिक विलय की संभावना को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. TMC के अंदर बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच, इस्तीफों और बागी बयानों के सिलसिले ने पार्टी की अंदरूनी एकजुटता को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है.
वहीं TMC से निकाले गए नेता ऋतब्रत बनर्जी ने बागी गुट और कांग्रेस के बीच किसी भी तरह के विलय की अटकलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, वह पूरी तरह से संगठन का अंदरूनी मामला है. उन्होंने दावा किया कि उनके गुट को समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो गई है.
एक हफ्ते के अंदर दो राज्यसभा सांसदों ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है. सुष्मिता देव और तृणमूल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने संसद और पार्टी, दोनों से इस्तीफे की घोषणा की थी. जबकि अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी. (ANI)