Supreme Court: एसआईआर में कोताही बर्दाश्त नहीं, DG को नोटिस; बंगाल में एक हफ्ते बढ़ी समय सीमा

Supreme Court: एसआईआर में कोताही बर्दाश्त नहीं, DG को नोटिस; बंगाल में एक हफ्ते बढ़ी समय सीमा

West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर इलेक्शन कमीशन के जवाब पर सुनवाई कर रहा है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच सुनवाई कर रही है. 

Last Updated: Feb 09, 2026, 05:58 PM IST
Supreme Court: एसआईआर में कोताही बर्दाश्त नहीं, DG को नोटिस; बंगाल में एक हफ्ते बढ़ी समय सीमा

Bengal SIR Hearing Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्य सरकारों को कड़ा संदेश दिया है. आज की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा, 'मतदाता सूची के शुद्धीकरण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के प्रोसेस में रुकावट नहीं डाली जा सकती है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR की डेडलाइन भी 14 फरवरी से एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'जो भी ऑर्डर या क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी, हम जारी करेंगे. लेकिन हम SIR प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आने देंगे. यह बात सभी राज्यों को समझनी चाहिए.' 

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

SIR प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, SC ने ये तल्ख टिप्पणी उस समय की जब सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर इलेक्शन कमीशन (EC) का जवाब सुन रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में एसआईआर के प्रॉसेस को ही चुनौती दी गई थी.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं.

West Bengal SIR

