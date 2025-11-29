Advertisement
देश

'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच आया ममता के मंत्री का बयान

Ravindra Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:59 PM IST
West Bengal Minister on SIR: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के चलाए जा रहे एसआईआर अभियान को लेकर सत्ताधारी टीएमसी में खलबली मची हुई है. अब ममता बनर्जी के मंत्री ने बंगाल में एसआईआर को लेकर बयान दिया है. पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कई खामियां हैं. उन्होंने कहा, टयह काम पहले से प्लान नहीं था. SIR ठीक है, लेकिन इस ऑटोनॉमस बॉडी को प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री चलाते हैं. पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव हैं. अब समस्या यह है कि ट्रेनिंग और SIR करने के लिए जिन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, उनमें कमियां हैं.'

ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने SIR पर आगे कहा, 'SIR हम पर थोपा गया है. मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला और उन्होंने कहा कि 27/10/2025 तक 7 करोड़ 66 लाख लोगों की वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी. ममता बनर्जी कहती हैं कि इसे पहले के चुनावों में मंजूरी दी गई थी लेकिन अब इस पर एतराज क्यों किया जा रहा है जबकि यह चुनावों के बाद भी किया जा सकता था? शायद BJP इलेक्शन कमीशन को अपने साथ रखना चाहती है और कुछ मैनिपुलेशन की कोशिश करना चाहती है. बंगाल एक मज़बूत राज्य है और BJP की चालें यहां काम नहीं करेंगी...'

 

SIR पर पहले केंद्र सरकार की नहीं थी तैयारीः चौधरी
मीडिया से बातचीत में चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की हालिया कार्रवाई किसी पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा नहीं थी. उनके अनुसार, अचानक तेज़ी से कदम उठाए जा रहे हैं जिनकी जद में अब 12 राज्यों को शामिल किया जा रहा है. चौधरी ने कहा, 'SIR (Special Investigation/Review) प्रक्रिया अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिस स्वायत्त संस्था के पास है, वह सीधे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नियंत्रित होती है.' उन्होंने सवाल उठाया कि जब क्रियान्वयन का नियंत्रण केंद्र के पास है, तो राज्यों पर इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है. चौधरी के अनुसार, कई राज्य इस बात से नाराज हैं कि बिना पूर्व सूचना या परामर्श के उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल दी गई है.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

