SIR के चलते बंगाल में मोहल्ला-टोला होने लगे खाली, बांग्लादेश बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा घुसपैठियों का झुंड

Bangladesh Infiltrators: पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच अब वहां से बांग्लादेशियों के वापस लौटने की तस्वीरें आ रही हैं. घुसपैठियों का झुंड अब वापस बांग्लादेश जा रहा है. उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर सैकड़ों घुसपैठिए अपने सामान के साथ वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं. कोई बांग्लादेशी यहां 2 साल से रह रहा था तो कोई 4 साल से. इन लोगों ने अवैध ढंग से भारत की सीमा में प्रवेश किया था और यहां काम कर रहे थे.

ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. इसी साल अप्रैल में मुर्शिदाबाद के हिंदू विरोधी दंगे के बाद हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा था. दंगाइयों के डर की वजह से सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा था. लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में इस बार हिंदू नहीं बल्कि घुसपैठिए भाग रहे हैं. सुरक्षा के डर से अब तक हिंदुओं के घर पर ताले की तस्वीर आती थी, हिंदू अपना गांव और घर-बार छोड़कर भागते थे. लेकिन इस बार सड़कों पर घुसपैठियों की भीड़ दिख रही है जो SIR के डर से अपना ठिकाना छोड़कर भाग रहे हैं. इस बार ताला हिंदुओं के घर पर नहीं बल्कि घुसपैठियों के घर पर दिख रहा है.

पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं. राज्य में जगह-जगह बूथ लेवल ऑफिसर लोगों के बीच जाकर वोटर वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं. इसी प्रक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों से बांग्लादेशियों के वापस अपने देश भागने की तस्वीरें आ रही हैं.

ज़ी न्यूज़ ने पश्चिम बंगाल के 3 अलग-अलग ज़िलों में ग्राउंड पर जाकर SIR की प्रक्रिया का जायज़ा लिया. बांग्लादेश से सटे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में जब जी न्यूज ने लोगों से बातचीत की तो SIR की वजह से घुसपैठियों में फैले डर के बारे में पता चला.

वोटर वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद उन्हें इस बात का डर है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. इसी डर का नतीजा है कि भारत से वो वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं. वापसी के दौरान कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है.

- उत्तर 24 परगना के बशीरहाट बॉर्डर से अब तक कुल 96 घुसपैठियों को रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया है.

- मालदा के वैष्णव नगर से नदी पार करके बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है.

- स्थानीय लोगों का कहना है कि मछली पकड़ने की छोटी-छोटी नाव के ज़रिए बड़ी संख्या में लोग भारत से बांग्लादेश जा रहे हैं.

- मालदा के वैष्णव नगर का एक मोहल्ला पूरी तरह खाली हो चुका है. घरों और दुकानों के बाहर ताला लगा मिला.

- इसी तरह कोलकाता के नज़दीक न्यू टाउन इलाके के स्लम में कई घरों के बाहर ताला लगा मिला. कहा जा रहा है कि SIR की वजह से कई लोग बांग्लादेश भाग गए.

ये SIR का डर है जिसने घुसपैठियों के बीच अफरातफरी मचा रखी है. जो बांग्लादेशी अभी तक छिपे हुए थे, लोगों के बीच घुले-मिले हुए थे, वही अब गिरफ़्तारी के डर से बांग्लादेश भाग रहे हैं. उत्तर 24 परगना से लेकर कोलकाता तक ये डर दिख रहा है.

SIR को लेकर घुसपैठियों के बीच इस डर का पता लगाने के लिए ज़ी न्यूज़ की टीम सबसे पहले मालदा पहुंची. मालदा वो ज़िला है जहां 172 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है. इसमें से 70 किलोमीटर में फेंसिंग भी नहीं है. यानी बॉर्डर पार करना बेहद आसान है. मालदा के वैष्णव नगर में एक छोटा सा मुस्लिम मोहल्ला बिल्कुल खाली हो चुका है. घरों के बाहर ताला लटका हुआ था.

इसी तरह एक स्थानीय मस्जिद के सामने सारी दुकानें सुबह के वक्त बंद पड़ी थीं. कहा जा रहा है कि SIR के डर से लोगों ने इलाक़ा छोड़ दिया है. यहां से बांग्लादेश की सीमा बिल्कुल नज़दीक है. नदी के उस पार बांग्लादेश है. बताया जाता है कि छोटी नावों में बैठकर घुसपैठिए वापस जा रहे हैं. सीमा पार करके बांग्लादेश भागते हुए 2 घुसपैठियों को गिरफ़्तार भी किया गया है.

मालदा के आख़िरी गांव मचुआ में भी SIR शुरू होने के बाद अफरातफरी का माहौल है. कहा जाता है कि पिछले 20 साल से यहां घुसपैठ हो रही है. SIR को लेकर कुछ लोगों ने अपनी चिंता भी जताई.

मालदा के बाद ज़ी न्यूज़ की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची. ये वही इलाक़ा है जहां अप्रैल में वक़्फ क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के दौरान ज़बरदस्त हिंसा हुई थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक़ दंगे में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोग बांग्लादेश से आए थे. 7 महीने बीत जाने के बाद भी यहां के हिंदुओं को घुसपैठियों की चिंता सताती है. मुर्शिदाबाद दंगे में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को मौत के घाट उतार दिया गया था. हरगोविंद के परिवार को उम्मीद है कि SIR से बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से हटाना संभव होगा.

मालदा और मुर्शिदाबाद के बाद ज़ी न्यूज़ कोलकाता के नज़दीक न्यू टाउन पहुंचा. एक तरफ़ ऊंची-ऊंची आसमान छूती इमारतें तो दूसरी तरफ झोपड़ पट्टियां. इनमें से झोपड़पट्टियों के बाहर ताला लगा मिला. जो लोग बचे हैं, उनकी दलील है कि काम-काज के लिए बाहर गए हैं. लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोग बांग्लादेश भाग गए हैं.