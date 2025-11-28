Advertisement
SIR: मैं महाबुर दफादार का अब्बू नहीं और ना वो मेरा बेटा वो तो बांग्लादेशी... बशीरहाट के जियाद ने BLO को बताया कैसे बना वोटर ID

Special Intensive Revision: बीएलओ (BLO's) की तमाम चुनौतियों के बावजूद देशहित में हो रहा SIR बहुत जरूरी था. देश में लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए छद्म नामों से फर्जी पहचान पत्र बनवाकर भारतीय नागरिकों के संसाधनों पर डाका डाले बैठे हैं. ऐसे झूठे नक्लाल जो खुद को भारतीय बताते हैं, उनके चेहरों पर पड़ा नकाब एक-एक करके हट रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:39 PM IST
West Bengal SIR process: पश्चिम बंगाल में मतदाता शुद्धिकरण फॉर्म की प्रकिया यानी एसआईआर (SIR) के दौरान ऐसे-ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिस पर धांसू वेब सीरीज बन सकती है. देश में लाखों बांग्लादेशी फर्जी पहचान पत्र बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक बताने वाले घुसपैठियों के एक-एक झूठ की कलई इसी एसआईआर प्रॉसेस के दौरान खुलती जा रही है. इसी कड़ी में एक बंगाली नागरिक के घर एसआईआर की टीम जांच करने पहुंची तो उसने खुद को कानूनी पचड़े में फंसने से बचाने के लिए बताया कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम लिखा है वो उसका बेटा नहीं बल्कि बांग्लादेशी है. 

पकड़ी गई फर्जी संतान!  

देशभर में वोटर लिस्ट संशोधन अभियान को लेकर मची लाख हाय तौबा के बीच SIR से जुड़े दो अनोखे मामले सामने आए हैं. राजस्थान में SIR के जरिए एक मां को 45 साल बाद बिछड़ा बेटा मिला. वहीं बंगाल में एक पिता ने खुद अपने फर्जी बेटे की पहचान उजागर करते हुए उसके बांग्लादेशी होने की बात कहीं तो मामला सुर्खियों में आ गया. 

ये भी पढ़ें-  देश में अबतक कई BLO की खुदकुशी, आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी 

ये भी पढें- कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना! 

बशीरहाट में नकली अब्बू!

बशीरहाट उत्तर 24 इलाके में एसआईआर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, मकान मालिक जियाद अली दफादार ने बीएलओ को जो बताया वो सुनकर उनके होश ही उड़ गए.

जियाद अली ने कहा, 'मैं महाबुर दफादार का अब्बू नहीं हूं और ना ही वो मेरा बेटा है, वो तो एक बांग्लादेशी है. यहां आने और मेरी पत्नी से मिलने के बाद, उसने मेरे वोटर कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मुझे अपना अब्बू बताकर अपना वोटर आईडी बनवा लिया. मैं उस लड़के को नहीं रखना चाहता हूं. उसे बांग्लादेश वापस भेजना है. इसलिए, मैंने एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने से पहले प्रशासन से दोबारा संपर्क किया है.'

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

