SIR: मैं महाबुर दफादार का अब्बू नहीं और ना वो मेरा बेटा वो तो बांग्लादेशी... बशीरहाट के जियाद ने BLO को बताया कैसे बना वोटर ID

West Bengal SIR process: पश्चिम बंगाल में मतदाता शुद्धिकरण फॉर्म की प्रकिया यानी एसआईआर (SIR) के दौरान ऐसे-ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिस पर धांसू वेब सीरीज बन सकती है. देश में लाखों बांग्लादेशी फर्जी पहचान पत्र बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक बताने वाले घुसपैठियों के एक-एक झूठ की कलई इसी एसआईआर प्रॉसेस के दौरान खुलती जा रही है. इसी कड़ी में एक बंगाली नागरिक के घर एसआईआर की टीम जांच करने पहुंची तो उसने खुद को कानूनी पचड़े में फंसने से बचाने के लिए बताया कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम लिखा है वो उसका बेटा नहीं बल्कि बांग्लादेशी है.

पकड़ी गई फर्जी संतान!

देशभर में वोटर लिस्ट संशोधन अभियान को लेकर मची लाख हाय तौबा के बीच SIR से जुड़े दो अनोखे मामले सामने आए हैं. राजस्थान में SIR के जरिए एक मां को 45 साल बाद बिछड़ा बेटा मिला. वहीं बंगाल में एक पिता ने खुद अपने फर्जी बेटे की पहचान उजागर करते हुए उसके बांग्लादेशी होने की बात कहीं तो मामला सुर्खियों में आ गया.

बशीरहाट में नकली अब्बू!

बशीरहाट उत्तर 24 इलाके में एसआईआर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, मकान मालिक जियाद अली दफादार ने बीएलओ को जो बताया वो सुनकर उनके होश ही उड़ गए.

Basirhat North 24, West Bengal: During the SIR verification process, Landlord Ziad Ali Dafadar says, "Mahabur Dafadar is not my son, he is a Bangladeshi. After coming here and meeting my wife, he used my voter card and Aadhaar card to falsely show me as his father and make a… pic.twitter.com/ihyq8d6pmp — IANS (@ians_india) November 28, 2025

जियाद अली ने कहा, 'मैं महाबुर दफादार का अब्बू नहीं हूं और ना ही वो मेरा बेटा है, वो तो एक बांग्लादेशी है. यहां आने और मेरी पत्नी से मिलने के बाद, उसने मेरे वोटर कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मुझे अपना अब्बू बताकर अपना वोटर आईडी बनवा लिया. मैं उस लड़के को नहीं रखना चाहता हूं. उसे बांग्लादेश वापस भेजना है. इसलिए, मैंने एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने से पहले प्रशासन से दोबारा संपर्क किया है.'