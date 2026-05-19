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Hindi NewsदेशDNA: टीएमसी राज में हटाए गए राम आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?

DNA: टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?

DNA News: राजा राममोहन राय ने कहा था, टमानवता का सबसे बड़ा धर्म एक-दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान रखना है'. देश के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक, जिन्होंने धार्मिक संकीर्णता को छोड़कर तर्क को अपनाने और संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानने का मंत्र दिया. उनके नाम में छिपे 'राम' से इतनी चिढ़ किसे थी ये आपको जरूर जानना चाहिए. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 20, 2026, 12:08 AM IST
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DNA: टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?

जिस महान समाज सुधारक ने जीवनभर समाज को जोड़ने का काम किया, उनका पश्चिम बंगाल में ही अपमान हुआ. और यह अपमान सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके नाम में 'राम' का नाम था. राम नाम से घृणा करने वाले कट्टरपंथियों ने एक कॉलेज की बिल्डिंग पर लिखे उनके नाम से 'राम' शब्द को मिटा दिया और ममता बनर्जी की सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी रही. अब जब नई सरकार आई है, तब राम का वो नाम भी वापस आ गया है. कॉलेज की बिल्डिंग पर लिखे उस नाम को फिर से पूरा किया गया है.

यानी आप कह सकते हैं, TMC की सरकार जाते ही बंगाल में राम वापस आ गए. यह सिर्फ एक गलती नहीं थी जिसे सुधारा गया है. यह एक तरह से राम के नाम को मिटाने वाली सोच पर चोट है. यह उस अतिवादी मानसिकता के खिलाफ संदेश है, जिसे राम से नफरत है.

स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि 'राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में स्वतंत्र विचार और सामाजिक न्याय की नींव रखी'. लेकिन बंगाल में कुछ ऐसी वैचारिक विकृतियां खड़ी हो गई हैं, जिन्हें राजा राममोहन राय के नाम में मौजूद राम से भी समस्या होने लगी.

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विषैली सोच वाले ऐसे लोगों के भीतर घृणा की मात्रा कितनी अधिक है, इसका उदाहरण कोलकाता के राममोहन कॉलेज में देखने को मिला. वहां कॉलेज बिल्डिंग पर लिखे कॉलेज के नाम से 'राम' शब्द को तीन महीने पहले मिटा दिया गया. बिल्डिंग के ऊपर पत्थर पर कॉलेज का पूरा नाम उकेरा गया था, लेकिन राम से घृणा करने वालों ने उसे छेनी-हथौड़े से कुरेद-कुरेदकर मिटा दिया. सोचिए..राम के नाम पर छेनी और हथौड़े चलाए गए. इन हथियारों से राम नाम को हटाया गया.

ये घटना तीन महीने पहले की है. उस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी. दुर्भाग्य देखिए..सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. न तो कॉलेज पर लिखे नाम को ठीक कराया गया और न ही इस घटना की कोई जांच-पड़ताल हुई. कुछ भी नहीं हुआ. कॉलेज प्रशासन से लेकर सरकार तक, सभी ने इसे एक सामान्य घटना मानकर चुप्पी साध ली.

जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तब जाकर मिटाए गए नाम को फिर से लिखने की हिम्मत दिखाई गई. कलर से राम का नाम लिख दिया गया. 

करीब डेढ़ सौ साल पुराना इतिहास है इस कॉलेज का. इस कॉलेज में करीब चार हजार छात्र पढ़ते हैं. उसी कॉलेज के नाम से कुरेद-कुरेदकर 'राम' शब्द हटा दिया गया. पहले नाम हटाना, फिर कॉलेज प्रशासन का कोई शिकायत न करना और टीएमसी सरकार का इस पर चुप्पी साध लेना क्या यह महज संयोग है? मित्रों, ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार का इतिहास बताता है कि यह संयोग नहीं, बल्कि एक प्रयोग था. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हम आपके सामने 15 सालों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहते हैं. ताकि आप समझ सकें, बंगाल में कैसे राम के नाम को हटाने और मिटाने की कोशिश हुई.
 
2017 में ममता बनर्जी सरकार ने स्कूली किताबों से राम के संदर्भ हटाने का फैसला किया था. बंगाली भाषा में इंद्रधनुष को 'रामधनु'  कहा जाता था, लेकिन नई 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में इसे 'रंगधनु'  कर दिया गया और तर्क यह था कि 'राम' शब्द को किताबों से हटाना 'सेकुलरिज्म' है.  इसीलिए राममोहन कॉलेज में राम नाम का मिटा दिया जाना..क्या सिर्फ संयोग हो सकता है?

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का काफिला जा रहा था..सड़क के किनारे खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो ममता बनर्जी ने अपनी कार रुकवाई, बाहर आकर नाराजगी जताई और नारे लगाने वालों को "बाहरी गुंडे" कहा था.

2020 में एक बंगाल बोर्ड की रेफरेंस बुक में राम को "विदेशी आक्रमणकारी" और रावण को "मूल निवासी पीड़ित" बताया गया. यह बंगाल स्टेट बोर्ड की छठी कक्षा की सहायक पुस्तक थी. सोचिए..क्या उस टीएमसी की सरकार में अगर कॉलेज बिल्डिंग से राम का नाम हटा दिया गया..तो ये कैसे संयोग हो सकता है?

2022 में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने "जय श्री राम" के नारे लगाए. इससे नाराज होकर ममता बनर्जी मुख्य मंच पर नहीं गईं.

2023 में हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई. आरोप लगे कि रामभक्तों के साथ हिंसा हुई और उल्टा उन्हीं पर केस भी दर्ज किए गए.

2024 में ममता बनर्जी सरकार ने रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी. बाद में हाईकोर्ट के दखल के बाद ही जुलूस निकल सका. जहां रामनवमी पर रामभक्तों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलती थी..वहां पर कॉलेज से राम का नाम मिटा देना..कैसे संयोग हो सकता है?

वो भी तब जब कॉलेज के नाम से 'राम' शब्द हटाने पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने मौन साध लिया हो. मित्रों,यह कोई छोटी घटना नहीं है. क्योंकि यह कोई छोटा-मोटा संस्थान नहीं है जहां कुछ उपद्रवियों ने नाम मिटा दिया .और सरकार ने इसपर ध्यान देना उचित नहीं समझा.  यह देश और बंगाल के पुराने कॉलेजों में से एक है. कोलकाता में है. और छेनी-हथौड़े से नाम को काटकर हटाया गया है. लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. बाद में जब शुभेंदु सरकार के मंत्री दिलीप घोष की नजर पड़ी, तब जाकर उसे ठीक कराया गया. अब हम आपको सुनाते हैं कि दिलीप घोष ने इस पूरे मामले पर क्या कहा.

राम इस देश में केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि मर्यादा, न्याय, कर्तव्य और सभ्यता के प्रतीक हैं. इसलिए जब किसी महापुरुष के नाम से 'राम' हटाया जाता है, तो सवाल सिर्फ अक्षरों का नहीं उठता, बल्कि मानसिकता पर उठता है. और यह सवाल तब और गंभीर हो जाता है, जब राजा राममोहन राय जैसे महान विचारक के नाम को मिटाने का दुस्साहस किया जाता है. मित्रों, राजा राममोहन राय का महत्व क्या है, इसके बारे में हम विषैली मानसिकता वाले कट्टरपंथियों को संक्षेप में कुछ बताना चाहते हैं.

राजा राममोहन राय वही महापुरुष थे, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है. वही राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद 1829 में ब्रिटिश सरकार के माध्यम से अमानवीय  'सती प्रथा' के खिलाफ कानूनी रोक लगवाई.

  • उन्होंने समाज में फैली रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को मिटाने के लिए 1828 में 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की.

  • वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे और महिलाओं की शिक्षा तथा उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाने के प्रबल समर्थक थे.

  • वे भारत में वेदों के साथ-साथ अंग्रेजी, विज्ञान और पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा देने के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे.

ये थे राजा राममोहन राय, जिनके नाम पर हथौड़ा चलाने का दुस्साहस किया गया. ममता बनर्जी ने खुद कई मौकों पर राजा राममोहन राय की प्रशंसा की है. वह उन्हें एक प्रबुद्ध और राष्ट्रवादी भारत की कल्पना करने वाले दूरदर्शी महापुरुष बताती रही हैं. कई बार तो ममता बनर्जी ने राजा राममोहन राय का नाम लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा. फिर भी राजा राममोहन राय के नाम पर बने कॉलेज में उनके नाम से 'राम' शब्द मिटा दिया गया. आखिर यह क्या है? मित्रों, जब हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर टीएमसी से सवाल पूछा, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक "लोकल इश्यू" बताकर टाल दिया.

अगर कुणाल घोष की बात मान लें कि यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा था, तो फिर उनकी सरकार ने क्या किया? सरकार ने चुप्पी साध ली. सोचिए... नई सरकार आने के बाद बुलडोजर कार्रवाई हुई, तो टीएमसी परेशान हो गई. चीख-चीखकर विरोध प्रदर्शन किया गया. कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और खुद ममता बनर्जी इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कानूनी मोर्चा संभालने कोर्ट पहुंच गईं. वे वकील का गाउन पहनकर कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंच गईं. लेकिन जब राजा राममोहन राय  का अपमान हुआ, उनके नाम से 'राम' शब्द मिटाने की कोशिश हुई, तब टीएमसी ने चुप्पी साध ली. हमारा सवाल..आज टीएमसी से है. अवैध अतिक्रमण हटाने पर आप शोर मचाते हैं लेकिन जब कॉलेज पर अंकित नाम से राम को हटाया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे. इसे इग्नोर क्यों कर रहे थे.

यह सिर्फ नैतिक पाप नहीं है, बल्कि कानून की नजर में एक जुर्म है.

किसी कॉलेज पर लिखे नाम को मिटाना, हटाना या उसे नुकसान पहुंचाना भारतीय कानून के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध माना जाता है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 के तहत इसके लिए 1 से 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यदि नुकसान 1 लाख रुपये से अधिक का हो, तो सजा 5 साल तक बढ़ सकती है. अगर कॉलेज राजा राममोहन राय जैसे किसी महापुरुष या किसी विशेष धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हो और नाम हटाने से समाज में तनाव पैदा होने की आशंका बने, तो पुलिस इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 भी जोड़ सकती है. इसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

लेकिन रामोहन कॉलेज में जो अपराध हुआ, उसकी न तो शिकायत दर्ज हुई और न ही पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की. सोचिए... इतनी बड़ी घटना को आखिर कैसे और क्यों एक सामान्य घटना मानकर चारों तरफ चुप्पी साध ली गई? किसका डर था? और यह कोई डिजाइन किया हुआ डर नहीं था. यह विशुद्ध डर था, जिसकी वजह से न शिकायत हुई और न कार्रवाई. हालांकि अब पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है, जिसने यह पाप किया था.

सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि 'राम केवल एक देवता नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-मूल्यों की अभिव्यक्ति हैं.' इसलिए राम का नाम मिटाया तो जा सकता है, लेकिन उस नाम की विरासत को कभी नहीं मिटाया जा सकता.

पश्चिम बंगाल में सत्ता बदले हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पिछले 10 दिनों के एक्शन से 15 साल तक राज्य पर शासन करने वाली टीएमसी घबराई हुई नजर आ रही है. टीएमसी के नेता इतने ज्यादा डर गए हैं कि कोई चुनावी मैदान छोड़कर भाग रहा है, तो कोई अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है.

बंगाल चुनाव के समय एक नाम काफी चर्चा में था. जहांगीर खान. दक्षिण 24 परगना के इस टीएमसी नेता ने अपने इलाके में डर का ऐसा आभामंडल बना रखा था कि वहां मानो उसकी ही हुकूमत चलती थी. फाल्टा से चुनाव लड़ने वाला जहांगीर खान खुद की तुलना फिल्मी विलेन 'पुष्पा' से करता था. लेकिन वही जहांगीर खान अब इतना डर गया कि चुनावी मैदान तक छोड़ दिया.  

यह वही जहांगीर खान है, जो आज से 20 दिन पहले तक खुद को फिल्मी विलेन पुष्पा समझता था. इसके डर से लोग वोट डालने तक नहीं जाते थे, और अगर जाते भी थे तो उन्हें सिर्फ टीएमसी को वोट देना पड़ता था. इस बार भी जहांगीर खान और उसके समर्थकों पर लोगों ने डराने-धमकाने के आरोप लगाए. जब चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने सख्ती दिखाई, तो जहांगीर खान ने कथित तौर पर धमकियां देनी शुरू कर दीं.

फाल्टा विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ रहा था, जहां कई बूथों पर बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने टेप चिपकाने के आरोप लगे. इसके बाद चुनाव आयोग ने वहां मतदान स्थगित कर दिया. अब 21 तारीख को फाल्टा में दोबारा मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से दो दिन पहले ही फाल्टा का "पुष्पा" डरकर मैदान छोड़ गया. मित्रों, यह डर यूं ही नहीं आया है. इसकी वजह नई सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सख्ती है. मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा के इस पुष्पा की हेकड़ी निकाल दी.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उस चेतावनी के तीन दिन बीतते-बीतते ही पुष्पा झुक गया. वह इतना झुक गया कि मैदान छोड़कर भाग गया. यही होता है असली डर. हालांकि टीएमसी का कहना है कि जहांगीर का चुनावी मैदान छोड़ना उनका निजी फैसला है और पार्टी का उससे कोई लेना-देना नहीं है. सोचिए फाल्टा में टीएमसी का मतलब ही जहांगीर खान माना जाता था. वह अभिषेक का करीबी है. अब जब वह डरकर मैदान छोड़ गया, तो टीएमसी इसे उसका निजी फैसला बता रही है. 

उत्तर 24 परगना जिले की बनगांव नगर पालिका के पार्षद सुकुमार रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. टीएमसी नेता सुकुमार रॉय पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है. सोचिए... जो पुलिस 10 दिन पहले तक टीएमसी के ऐसे नेताओं की ओर देखती भी नहीं थी, वही पुलिस अब उन्हें घसीटकर ले जा रही है और सुकुमार रॉय डर से कांपता नजर आ रहा है. यह असली डर है, जो सिर्फ निचले स्तर के नेताओं में ही नहीं है, बल्कि टीएमसी के बड़े नेताओं में भी दिखाई दे रहा है. उन्हीं में अभिषेक का नाम भी शामिल है.

ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो नेता अभिषेक बनर्जी इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें अब अपने घर पर बुलडोजर चलने का खतरा नजर आने लगा है.  कोलकाता नगर निगम ने उनकी संपत्तियों पर कथित अवैध निर्माण को लेकर डिमोलिशन और जांच का नोटिस जारी किया है. आरोप है कि उनके आवासों और उनसे जुड़ी संपत्तियों के निर्माण में स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन कर अतिरिक्त या अवैध निर्माण किया गया है. उन्हें जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है.

अभिषेक बनर्जी के साथ-साथ टीएमसी के उन दफ्तरों पर भी सरकार की नजर है, जो कथित रूप से अवैध तरीके से बनाए गए हैं. कोलकाता और हावड़ा समेत कई इलाकों में अवैध निर्माणों को गिराने के लिए बुलडोजर तैनात किए जा रहे हैं.

अब बुलडोजर आसनसोल के बर्नपुर में टीएमसी के दफ्तर तक पहुंच गया है. बर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ पर स्थित तृणमूल युवा कांग्रेस के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया गया. आरोप है कि यह दफ्तर स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था.

  नतीजों के ठीक 24 घंटे बाद कोलकाता के ऐतिहासिक हॉग मार्केट  इलाके में TMC के ट्रेड यूनियन दफ्तर पर भी बुलडोजर चला था. हालांकि वो सरकारी बुलडोजर नहीं था..लेकिन शपथ लेने के बाद से सीएम शुभेंदु अधिकारी अतिक्रमण हटाने को लेकर दृढसंकल्प हैं. और इसका डर ममता बनर्जी में भी दिख रहा है. उन्होंने तो अदालत में जाकर भी गुहार लगाई है कि सरकार बुलडोजर ना चलाए.

एक तरफ तफ्तर टूटने का डर है, दूसरी तरफ दफ्तर छूटने का भी डर है. नादिया, हावड़ा से लेकर उत्तर 24 परगना तक टीएमसी को वे दफ्तर छोड़ने पड़ रहे हैं, जिन पर कब्जा किया गया था. टीएमसी के कई दफ्तर उसके हाथ से निकल गए. उसके स्थानीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है. पिछले 10 दिनों में 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें ज्यादातर टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं. पहली बार पुलिस खुलकर कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, इसलिए टीएमसी के भीतर डर का माहौल नजर आ रहा है.

इस बीच बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची से हटा दिया गया है. ममता सरकार में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को अलग कोटा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने तुष्टीकरण वाले इस फैसले के खिलाफ अधिसूचना जारी कर दी है. कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने कार्यालय में BSF के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. उस बैठक में सीमा पर फेसिंग के लिए दी गई जमीन से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. यही कारण है कि टीएमसी के समर्थको में डर का मीटर ऊपर जाता दिखाई दे रहा है.

ममता बनर्जी को  पार्टी में टूट और पलायन का डर साफ दिख रहा है. 16 मई को उन्होंने खुद अपनी पार्टी के बैठक में कहा था कि जिसको जाना है..वो पार्टी छोड़कर जा सकता है.

ये होता है असली डर जो मजहबी नैरैटिव के वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में डिजाइन किया हुआ नहीं है. यह डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है. जब कोई गैर कानूनी काम करता है.जब कोई सत्ता के नशे में चूरकर मनमानी करता है. जब कोई फैसला संविधान और न्याय के आधार पर नहीं, बल्कि वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के हिसाब से लेता है. तब ऐसा डर लगता है. जो इस समय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है.

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श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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