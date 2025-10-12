पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 12 लोग घायल

stampede at Bardhaman railway station: सूचना मिलते ही रेलवे बचाव एवं राहत दल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और भीड़ प्रबंधन में खामियों की पहचान के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं
Bardhaman railway station: पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन में रविवार की शाम हादसा हो गया. स्टेशन पर मची भगदड़ में करीब दर्जनभर लोग घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ की ये घटना उस समय हुई जब प्लेटफार्म 4, 6 और 7 पर लगभग एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं. ट्रेन पकड़ने की जल्दी में यात्री प्लेटफार्म 4 और 6 को जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ने-उतरने लगे और अचानक से भगदड़ मचने पर दुर्घटना का शिकार हो गए. सूचना मिलते ही रेलवे बचाव एवं राहत दल मौके पर पहुंचे जिन्होंने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
मामले की जांच के आदेश
अधिकारियों ने बताया कि इस अफरा-तफरी में कम से कम 10 से 12 लोग घायल हो गए. अचानक हुए हंगामे के दौरान कई यात्री गिर गए और भारी भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे अन्य यात्रियों के पैरों तले कुचल गए. घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. सभी घायलों में से जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं को बर्धमान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की एक टीम उनके इलाज पर नजर बनाए हुए है.
रेल विभाग ने मांगी माफी
रेलवे अधिकारियों ने इस घटना के लिए माफ़ी मांगी है और आश्वासन दिया है कि वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और भीड़ प्रबंधन में खामियों की पहचान के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
