ममता का 'खेला होबे' बना इतिहास, बंगाल में अब गूंजेगा 'आयुष्मान दिवस' का नाम; सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला

Ayushman Diwas: पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के एक और बड़े फैसले को पलट दिया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एलान किया है कि बंगाल में अब 'खेला होबे दिवस' नहीं मनाया जाएगा. इसकी जगह अब हर साल 16 अगस्त को 'आयुष्मान दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. सरकार का यह फैसला प्रतीकात्मक भी है क्योंकि इसी दिन नई सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं.
पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही अब सरकारी तौर-तरीके भी बदलने लगे हैं. रविवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तामलुक में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई. इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ा एलान किया. उन्होंने कहा कि अब राज्य में टीएमसी सरकार का नारा रहा 'खेला होबे दिवस' नहीं चलेगा. उसकी जगह केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्मान में 16 अगस्त को 'आयुष्मान दिवस' मनाया जाएगा.
16 अगस्त की तारीख का काला इतिहास
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस फैसले के पीछे का एक बड़ा कारण भी बताया. उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 16 अगस्त का दिन कोलकाता के इतिहास में एक बेहद काला दिन है. इसी तारीख को सुहरावर्दी के नेतृत्व में 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' यानी कलकत्ता के भीषण दंगे शुरू हुए थे. सुवेंदु ने कहा कि टीएमसी सरकार इस दर्दनाक दिन पर 'खेला होबे दिवस' मनाती थी, लेकिन हमारी सरकार इस दिन को लोगों की भलाई और स्वास्थ्य से जोड़कर मनाएगी.
सरकार के 100 दिन का जश्न
यह 16 अगस्त नई सरकार के लिए बेहद खास होने वाला है. विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर सत्ता में आई बीजेपी सरकार के इस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं. सरकार अपने 100 दिन पूरे होने के जश्न को 'आयुष्मान दिवस' के रूप में मनाकर जनता को एक बड़ा संदेश देना चाहती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस खास दिन पर क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, इसकी पूरी लिस्ट बहुत जल्द जनता के सामने रखी जाएगी.
सुवेंदु अधिकारी का यह कदम सीधे तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल के घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश है. पूर्ववर्ती ममता सरकार पर अक्सर केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू न करने के आरोप लगते रहे हैं. अब 'आयुष्मान दिवस' मनाकर सरकार स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करेगी.