/ममता के जले पर सुवेंदु ने रगड़ा नमक! बंगाल के सिलेबस में शामिल होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी

पश्चिम बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य के स्कूलों में 2027 से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विचारों और योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा. सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. सरकार की योजना के मुताबिक विद्यार्थियों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल टीएमसी को मिर्ची लगना स्वाभाविक है.
राज्य की शिक्षा प्रणाली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सार्वजनिक जीवन, शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका और देश से जुड़े उनके विचारों को जगह दिए जाने की बात सामने आई है. इस बदलाव का मकसद छात्रों को देश के अलग-अलग प्रमुख व्यक्तित्वों और उनके योगदान से परिचित कराना बताया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इतिहास और समाज से जुड़े विषयों को व्यापक नजरिए के साथ पढ़ाया जाना चाहिए.
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सियासी दल अलग-अलग विचारधारा रखते हैं. जो काम ममता बनर्जी की सरकार में कभी असंभव दिखाई देते थे वो अब सुवेंदु सरकार बहुत ही धड़ल्ले से कर रही है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सूबे के एक बड़े नेता थे ऐसे में उनको पिछली सरकारों द्वारा लगातार दरकिनार किया गया. वहीं पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. अब पश्चिम बंगाल में चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सिलेबस में शामिल करना हो या आयुष्यमान योजना लागू करना हो सुवेंदु सरकार लगातार अपने फैसलों से ममता के जख्मों पर नमक रगड़ने में लगी है. अब 16 अगस्त के दिन जिसे टीएमसी 'खेला होबे दिवस' के तौर पर मनाती थी, सुवेंदु सरकार उसे 'आयुष्यमान दिवस' के रूप में मनाएगी.
बताया जा रहा है कि नए बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और 2027 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी सामग्री विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी. इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और संबंधित विषयों को शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. शिक्षा विभाग की ओर से पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री को लेकर जरूरी तैयारी की जाएगी. किस कक्षा में और किस स्तर पर उनके जीवन से जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे, इसका विस्तृत स्वरूप पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद सामने आ सकता है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम पहले से ही बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में उनके जीवन और विचारों को शामिल करने का फैसला राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है. सरकार के इस कदम पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है. खासकर इतिहास और शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर बंगाल में पहले भी राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस होती रही है.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मकसद पात्र परिवारों को अस्पताल में इलाज के खर्च से आर्थिक सुरक्षा देना है. योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है. पश्चिम बंगाल के योजना से जुड़ने के बाद राज्य के पात्र लोगों के लिए केंद्र की इस स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था का रास्ता खुल गया है. खास तौर पर उन परिवारों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है, जिनके लिए गंभीर बीमारी का इलाज जेब पर भारी पड़ता है.
पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत को लागू करने का फैसला केवल स्वास्थ्य योजना तक सीमित नहीं है. यह पिछली सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक मतभेद के बाद आया बड़ा नीतिगत बदलाव भी है. ममता बनर्जी सरकार राज्य की अपनी स्वास्थ्य योजना पर जोर देती रही थी, जबकि भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्र की आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. अब शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस फैसले से केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना को राज्य में जगह मिल गई है.
शुभेंदु अधिकारी ने अगस्त के कार्यक्रम को लेकर एक और राजनीतिक संदेश दिया है. उन्होंने 16 अगस्त को ‘आयुष्मान दिवस’ के रूप में मनाने की बात कही है. इससे पहले इसी तारीख को तृणमूल कांग्रेस सरकार ‘खेला होबे दिवस’ के तौर पर मनाती थी. ऐसे में आयुष्मान दिवस का ऐलान कल्याणकारी योजना के साथ-साथ बंगाल की बदली हुई राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है. अब नजर इस बात पर है कि 16 अगस्त के कार्यक्रम में सरकार पात्र लाभार्थियों, अस्पतालों और योजना के संचालन को लेकर कौन-कौन से नए ऐलान करती है. इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जमीन पर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और इलाज की सुविधा कितनी तेजी से मिलती है.
सुवेंदु सरकार के इस फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने खुले दिल से स्वागत किया है. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'सिलेबस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल करना स्वागत योग्य है. उन्हें एक अहम राजनीतिक नेता के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए. हालांकि, सरकार को यह पक्का करना होगा कि उन्हें शामिल करने की वजह से दूसरों को नजरअंदाज न किया जाए.'
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला सिर्फ शिक्षा से जुड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक और वैचारिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. सरकार इसे विद्यार्थियों को देश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी देने की दिशा में कदम बता सकती है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि नए पाठ्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के किन पहलुओं को प्रमुखता दी जाती है और इसे छात्रों के लिए किस रूप में तैयार किया जाता है.
पश्चिम बंगाल में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती को राज्य स्तर पर मनाने की तैयारी तेज हो गई है. इस सिलसिले में गठित उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक हावड़ा में हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने तैयारियों को लेकर कई अहम फैसलों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रतिमा के निर्माण का काम तत्काल शुरू किया जाएगा. इसे जयंती समारोह की तैयारियों में सबसे प्रमुख फैसलों में से एक माना जा रहा है.
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जयंती समारोह के आयोजन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति की आज पहली बैठक हुई, जिसमें आयोजन से जुड़े चार प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री के मुताबिक, बैठक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत और उनके योगदान को लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ जयंती वर्ष के दौरान होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार किया गया.