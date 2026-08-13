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ममता के जले पर सुवेंदु ने रगड़ा नमक! बंगाल के सिलेबस में शामिल होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में पाठ्यक्रम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान और पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में उनकी भूमिका को स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 13, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:34 PM IST
ममता के जले पर सुवेंदु ने रगड़ा नमक! बंगाल के सिलेबस में शामिल होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी
Image Credit: ANI (पश्चिम बंगाल के नए सिलेबस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिली जगह)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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